РЗИ - Сливен: Внимание морбили!

23.03.2026 16:02 , Връзки с обществеността

Към 19.03.2026 г. в страната са съобщени осем лабораторно потвърдени случая на морбили при деца, съобщават от РЗИ-Сливен. Проведените до момента епидемиологични проучвания сочат, че при повечето от заболелите няма данни за проведена имунизация срещу заболяването за възрастта.

През 2025г. отчетеният национален обхват е крайно незадоволителен, което е предпоставка за разпространение на морбили сред неимунизирани или ненапълно имунизирани лица.

С цел недопускане епидемично разпространение на морбили в страната, РЗИ – Сливен препоръчва:

Ако детето Ви е неимунизирано срещу морбили, в най-кратки срокове посетете личния лекар за извършване на имунизация!

Ваксината против морбили е единствената ефективна защита срещу заболяването. Тя е част от задължителните имунизации в Националния имунизационен календар и се прилага на деца на 13 месеца и на 12-годишна възраст.

При поява на симптоми, съмнителни за морбили, незабавно потърсете медицинска помощ за диагностично уточняване.