Благовещение в Бургаския манастир

На 25 март, когато светата Църква тържествено чества великия празник Благовещение на Пресвета Богородица, в Бургаския манастир „Рождество Богородично“ бе отслужена архиерейска света Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение с архимандрит Димитрий – протосингел на Сливенска митрополия, архимандрит Стефан – епархийски духовен надзорник, протойерей Серафим Димитров – ефимерий на светата обител, архидякон Вартоломей и архидякон Поликарп.

Песнопенията по време на богослужението бяха изпълнени от г-н Иван Млечков – секретар на Сливенска митрополия, и г-н Александър Учиков.

Преди началото на светата Литургия за четец бе постриган благоговейният Кирил Вълчев от град Бургас.

След светата Литургия митрополит Арсений се обърна към събралите се християни със слово, в което говори за значението на празника Благовещение като начало на нашето спасение, за смиреното послушание на Пресвета Богородица и за великата тайна на Боговъплъщението, открила на човека пътя към живота в Христа.

В своето слово той припомни дивната среща на св. архангел Гавриил с Пречистата Дева и нейния свободен и спасителен отговор: „Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти“ (Лука 1:38).

В края на богослужението Негово Високопреосвещенство подари на игуменката на манастира – монахиня Ксения – нагръден кръст като знак на архипастирска признателност и благословение.

С благословението на Сливенския митрополит Арсений, о. Серафим раздаде на присъстващите последното Синодално издание на Библията.

Владиката изрази благодарност и към зографа г-н Митко Иванов за изографисването на апостолския ред на иконостаса.