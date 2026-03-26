Ремонтират пешеходния мост на бул. „Христо Ботев“ в Сливен

26.03.2026 08:30

Община Сливен извършва ремонт на пешеходния мост на булевард „Христо Ботев“. Настилката от бетонови плочи беше демонтира, за да се поставят паважни елементи. Парапетът ще се боядиса след обработка против ръжда и обновяване на повредените участъци. Тръбопроводът ще бъде обшит с поцинкована ламарина. Ще бъдат почистени съоръженията за отводняване. Ремонтът на моста е част от дейностите за обновяване на общински обекти и създаване на по-красива и сигурна околна среда.