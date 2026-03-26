26.03.2026 09:53 , Димитър Милков (Областна администрация Сливен)

През периода март - май 2026 г. Националният статистически институт, чрез териториалните си структури, включително отдел „Статистически изследвания - Сливен“, ТСБ - Югоизток провежда анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. С Регламент № 1700 от 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията, включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. За Република България размерът на извадката в панела за 2026 г. е 10 231 обикновени домакинства, разпределени във всички области на страната. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече навършени години.

В периода март - май 2026 г. 261 домакинства на територията на област Сливен ще бъдат посетени от специално обучени за целта анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника - Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Всеки от анкетьорите на отдел „Статистически изследвания - Сливен“ при посещение в домакинствата ще се легитимира със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро - Югоизток към Националния статистически институт.

Допълнителна информация относно провежданото изследване на територията на област Сливен може да се получи на телефон 044/613 434 в Териториално статистическо бюро - Югоизток, отдел „Статистически изследвания - Сливен“.

В област Сливен изследването ще се проведе в градовете: Кермен, Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица и Шивачево, както и в селата: Блатец, Боров дол, Бяла, Гавраилово, Голямо Чочовени, Еленово, Желю войвода, Жеравна, Загорци, Ичера, Камен, Ковачите, Кортен, Мокрен, Орлово, Радецки, Скобелево, Тополчане, Червенаково и Ябланово.

Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.

Предварително благодарим на домакинствата за тяхното съдействие и търпение!

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното проучване „Статистика на доходите и условията на живот“ може да се намери в сайта на НСИ (https://www.nsi.bg/node/8252/) в рубриката „Статистически данни“, подрубрика „Социално включване и условия на живот“.