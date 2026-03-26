Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 26.03.2026 г.

26.03.2026 10:15 , Людмила Калъпчиева

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 25.03.2026 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 26.03.2026 Г.

Котел: При осъществяване на патрулна дейност, служители на РУ-Котел са задържали двама за притежание на наркотични вещества. На 25 март, около 22,50 часа, в района на парк „Изворите“, е извършена проверка на две момчета от село Градец. В тях са намерени опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестове. Задържани са за 24 часа. Образувани са досъдебни производства.

Сливен: 32-годишен мъж от град Сливен, водач на лек автомобил „Опел Зафира“, е хванат да управлява след употреба на наркотици. Проверката е извършена на 25 март, около 17,00 часа, на ул. „Г.С. Раковски“ в град Сливен, при ежедневния контрол по пътна безопасност. Пробата за употреба на наркотици, извършена на място с техническо средство, е показала положителен резултат. Мъжът е задържан за 24 часа. Образувано е бързо производство.

Пожарна безопасност и защита на населението

През изминалото денонощие на територията на РДПБЗН-Сливен не са възникнали произшествия с материални щети.