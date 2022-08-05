СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.08.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
649 03.6.2022 12.8.2022 1 ШЛОСЕР Сливен средно
650 03.6.2022 12.8.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
688 17.6.2022 12.8.2022 1 БОЯДЖИЯ ПРОМИШЛЕНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно
746 04.7.2022 31.8.2022 1 ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ ПО ВЪОРЪЖЕНИЕ НА ВОЕННА ТЕХНИКА Сливен средно
755 05.7.2022 05.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно
758 06.7.2022 05.8.2022 2 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно
759 06.7.2022 05.8.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР БЕТОН ПОМПА Ямбол средно
783 08.7.2022 05.8.2022 1 АВТОМОНТЬОР Сливен средно
786 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен основно/средно
787 11.7.2022 29.8.2022 2 КОФРАЖИСТ Сливен основно/средно
788 11.7.2022 29.8.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен основно/средно
790 11.7.2022 29.8.2022 1 РЕХАБИЛИТАТОР Сливен висше английски език визуално програмиране
798 13.7.2022 31.8.2022 1 АВТОМЕХАНИК Сливен средно
802 14.7.2022 12.8.2022 1 СТРУГАР Сливен средно
803 14.7.2022 12.8.2022 1 ШОФЬОР, СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно
806 15.7.2022 12.8.2022 1 ЛАБОРАНТ Сливен средно
807 19.7.2022 30.8.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
808 19.7.2022 30.8.2022 1 ПОЧИСТВАЧ, МЕТАЛНИ ОТЛИВКИ/ИЗДЕЛИЯ Сливен средно
813 22.7.2022 15.8.2022 1 СОРТИРОВАЧ, ПОЩА Сливен средно работа с компютър
817 25.7.2022 31.8.2022 4 ШИВАЧ Сливен средно
819 26.7.2022 31.8.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ Сливен основно
820 26.7.2022 10.8.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
821 27.7.2022 31.8.2022 5 РАБОТНИК ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно
822 28.7.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ Сливен основно/средно
823 29.7.2022 31.8.2022 3 РАБОТНИК МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ Сливен основно/средно
824 01.8.2022 15.8.2022 1 ТЕХНИК -МЕХАНИК, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ Сливен средно
824 01.8.2022 31.8.2022 1 МОНТЬОР-МЕХАНИК ПО СПЕЦИАЛНО ВЪОРЪЖЕНИЕ И ТЕХНИКА Сливен средно
825 01.8.2022 31.8.2022 1 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ. СЕ
827 02.8.2022 31.8.2022 1 ПАЗАЧ, НЕВЪОРАЖЕНА ОХРАНА Сливен средно
829 02.8.2022 31.8.2022 2 ТЕХНИК ЕЛ.СИСТЕМИ Сливен средно
830 02.8.2022 31.8.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно, КАТ. С
831 02.8.2022 31.8.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
832 02.8.2022 31.8.2022 5 ГОТВАЧ ЗАВЕДЕНИЕ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ Сливен средно
833 02.8.2022 31.8.2022 1 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
835 03.8.2022 12.8.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен основно/средно
836 03.8.2022 31.8.2022 1 ТЕХНОЛОГ ХИМИК Сливен висше
837 29.8.2022 19.8.2022 1 ОГНЯР Сливен средно
838 29.8.2022 19.8.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
839 22.8.2022 12.8.2022 20 РАБОТНИК ПОЧИСТВАНЕ НА РИБА Сливен начално/основно