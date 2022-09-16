СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 16.09.2022

16.09.2022 09:32 , Галина Димова (ДБТ - Сливен)

Излъчване: Бюро по труда-Сливен | България | преди около 1 ден | 153

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

689 20.6.2022 16.9.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

705 20.6.2022 16.9.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

843 08.8.2022 30.9.2022 3 ПРЕДАЧ Сливен основно/средно

844 08.8.2022 30.9.2022 3 ТЪКАЧ Сливен основно/средно

847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно

875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно

876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно

878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно

900 24.8.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно

902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно

912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно

915 25.8.2022 16.9.2022 20 ОБЩ РАБОТНИК ЯМБОЛ начално

916 26.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно

917 26.8.2022 25.9.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно

933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

943 01.9.2022 30.9.2022 1 РАЗНОСВАЧ НА ХРАНА Сливен средно/ основно

951 02.9.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно/ основно

952 02.9.2022 30.9.2022 1 СТРУГАР Сливен средно/ основно

953 02.9.2022 30.9.2022 1 ШЛОСЕР Сливен средно/ основно

954 02.9.2022 30.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/ основно

955 02.9.2022 30.9.2022 1 ЕЛ. ПЕЩАР Сливен средно/ основно

970 07.9.2022 07.10.2022 1 ОПАКОВАЧ Сливен средно/ основно

971 07.9.2022 07.10.2022 1 ГЛАДАЧ Сливен средно/ основно

973 09.9.2022 30.9.2022 1 КОФРАЖИСТ Сливен средно/ основно

974 09.9.2022 30.9.2022 1 СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ Сливен средно/ основно

975 09.9.2022 30.9.2022 1 ШПАКЛОВЧИК Сливен средно/ основно

976 09.9.2022 30.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно/ основно

978 09.9.2022 30.9.2022 2 РАБОТНИК БАР Сливен средно

979 12.9.2022 23.9.2022 1 ДЕТЕГЛЕДАЧКА Сливен средно

985 12.9.2022 12.10.2022 1 ШОФЬОР СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно

990 13.9.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Сливен средно

993 13.9.2022 23.9.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ РЕМОНТНО ЗВЕНО Сливен висше/СРЕДНО

999 03.10.2022 27.9.2022 10 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ Сливен основно