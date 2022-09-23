СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 23.09.2022

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
847 08.8.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
852 10.8.2022 30.9.2022 10 ОПЕРАТОР ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ Ямбол основно/средно
875 19.8.2022 23.9.2022 1 ПОРТИЕР Сливен средно
876 19.8.2022 23.9.2022 3 ОБЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен начално/ основно
878 19.8.2022 23.9.2022 2 ПЕРАЧ,ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ Сливен начално/ основно
900 24.8.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно
902 24.8.2022 29.9.2022 1 НАСТРОЙЧИК- ОПЕРАТОР ММ С ЦПУ Сливен основно/средно
912 25.8.2022 25.9.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно
916 26.8.2022 25.9.2022 1 ХИГИЕНИСТ/ ЧИСТАЧ Сливен начално/ основно
917 26.8.2022 25.9.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
932 30.8.2022 30.9.2022 1 РАБОТНИК КУХНЯ Сливен средно
933 30.8.2022 30.9.2022 1 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
950 21.9.2022 23.9.2022 1 ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ Камен средно
951 02.9.2022 30.9.2022 1 ЗАВАРЧИК Сливен средно/ основно
952 02.9.2022 30.9.2022 1 СТРУГАР Сливен средно/ основно
953 02.9.2022 30.9.2022 1 ШЛОСЕР Сливен средно/ основно
954 02.9.2022 30.9.2022 1 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК Сливен средно/ основно
955 02.9.2022 30.9.2022 1 ЕЛ. ПЕЩАР Сливен средно/ основно
970 07.9.2022 07.10.2022 1 ОПАКОВАЧ Сливен средно/ основно
971 07.9.2022 07.10.2022 1 ГЛАДАЧ Сливен средно/ основно
973 09.9.2022 30.9.2022 1 КОФРАЖИСТ Сливен средно/ основно
974 09.9.2022 30.9.2022 1 СТРОИТЕЛЕН БОЯДЖИЯ Сливен средно/ основно
975 09.9.2022 30.9.2022 1 ШПАКЛОВЧИК Сливен средно/ основно
976 09.9.2022 30.9.2022 3 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен средно/ основно
979 12.9.2022 23.9.2022 1 ДЕТЕГЛЕДАЧКА Сливен средно
985 12.9.2022 12.10.2022 1 ШОФЬОР СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС Сливен средно
990 13.9.2022 30.9.2022 1 ПРОДАВАЧ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Сливен средно
993 13.9.2022 23.9.2022 1 РЪКОВОДИТЕЛ РЕМОНТНО ЗВЕНО Сливен висше/СРЕДНО
999 03.10.2022 27.9.2022 10 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ Сливен основно
1002 16.9.2022 14.10.2022 1 ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ Сливен средно/ основно
1003 16.9.2022 14.10.2022 1 РАБОТНИК ПОПРАВКА НА ДЖАНТИ И ГУМИ Сливен средно/ основно
1004 16.9.2022 14.10.2022 1 ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ Сливен средно
1005 19.9.2022 14.10.2022 1 СЪБИРАЧ НА ОТПАДЪЦИ РАЗДЕЛНО Сливен начално/ основно
1006 19.9.2022 14.10.2022 1 ОБЩ РАБОТНИК Сливен начално/ основно
1010 20.9.2022 14.10.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК Сливен висше/средно
1012 21.9.2022 07.10.2022 1 БАРМАН Сливен средно
1013 21.9.2022 07.10.2022 1 СЕРВИТЬОР Сливен средно
1014 21.9.2022 21.10.2022 1 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше