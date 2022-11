Второ място в състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език

18.11.2022 15:32 , Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")

Изкуството да се говори изкусно донесе впечатляващ успех на ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен.

На 12.11.2022 г. в гр.Добрич се проведе националният кръг на Състезанието по речеви и комуникативни умения на английски език. Ученици от цялата страна, класирани на първо място на областния кръг на състезанието (разделени в две възрастови групи – 6 – 8 клас и 9 – 11 клас), премериха сили, като представиха своите разсъждения по темата за тази година – The Earth without ART is just “Eh” („Земята без изкуство е нищо“). Участниците представиха реч по зададената тема, след което бе проведено събеседване с журито от националната комисия.

Николета Димова от 8б клас демонстрира ораторски и езикови умения и успя да извоюва призовото второ място на състезанието. Постижението на Николета е отражение на задълбочената й подготовка по езика и пълната подкрепа от страна на нейната преподавателка по английски език – г-жа Таня Бившева и придружилата я на състезанието г-жа Диана Тодорова.

Поздравления за Николета! Пожелаваме й още много успехи занапред!