22.11.2022 18:03 , Невелина Кикьова (X СОУ )

На 22.11.2022 г. в СУ „Йордан Йовков“ – Сливен се проведе открит урок по английски език на тема „Team work: In the world of Travelling and Entertainment“ от учителите Маргарита Байгуска и Стоян Димитров.

На урока присъстваха: Веселина Бонева - старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Сливен, както и учители по чужд език.

Ученици от VІІІ „а“ и ІX „а“ клас имаха възможност да покажат знанията и уменията си по английски език, като използваха иновативни методи в STEAM кабинета на училището, работейки на образователната електронна платформа от системата „Legasy“ по чужд език.

Учениците се забавляваха по време на урока, който беше със състезателен характер, и демонстрираха и обмениха знанията и практическите си умения.