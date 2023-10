13.10.2023 09:34 , Людмила Калъпчиева

12 октомври 2023 г. – Днес AMD пусна поредното обновление на своя графичен драйвер. AMD Software: Adrenalin Edition 23.10.1 предоставя поддръжка от Ден 0 и оптимизации за Assassin’s Creed Mirage и The Lords of the Fallen на AMD Radeon графични карти. Добавена е поддръжка и за новата AMD Anti-Lag+ технология в Counter Strike 2 за бърза реакция на системите с конкретни намаляващи латентността профили в играта.

Новият драйвер също така отстранява забелязани проблеми. Подробни записки можете да намерите тук.

Потребителите могат да изтеглят най-новата версия на AMD Software: Adrenalin Edition тук.