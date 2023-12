Обновена AMD FSR 3 технология е налична на GPUOpen, поддържа повече игри

15.12.2023 14:09 , Людмила Калъпчиева

От днес софтуерът с отворен код за дългоочакваната технология AMD FidelityFX Super Resolution 3 е наличен за изтегляне на GPUOpen като част от AMD FidelityFX™ SDK, както и плъгин за Unreal Engine 5. Очаква се тази версия да ускори допълнително приемането на FSR 3 в игрите, докато се придвижваме към 2024 г.

Актуализираната версия на FSR 3 присъства в Avatar: Frontiers of Pandora™ и Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Когато FSR 3 с генериране на кадри е активиран в Avatar: Frontiers of Pandora, геймърите могат да очакват невероятно изживяване с огромна кадрова скорост, играейки при настройки за ултра качество с карти от серията AMD Radeon™ RX 7000.

Освен това, след стартирането на FSR 3 получихме обратна връзка с искане за по-добра поддръжка за променлива скорост на опресняване (VRR), включително на всички дисплеи с технологията AMD FreeSync™. Актуализираната версия на AMD FSR 3 е оптимизирана за VRR, за да осигури още по-високо качество и по-гладки игрови изживявания с подобрено темпо на кадрите. Създадохме ръководство, което показва как да активирате FSR 3 в Avatar: Frontiers of Pandora заедно с предоставяне на някои допълнителни препоръки за оптимално игрово изживяване, когато използвате FSR 3 в тази игра тук.

След пускането на FSR 3 в първите две игри през септември, ние добавихме още игри към списъка с предстоящи заглавия, с добавянето на Farming Simulator 22, Starfield, Warhammer 40,000: Darktide и Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

За да научите повече за актуализираната версия на AMD FSR 3 и изданието GPUOpen, вижте блога на AMD тук.