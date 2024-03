СЕДЕМ ГРУПИ В СЪБОТА НА MIDALIDARE ROCK IN THE WINE VALLEY 2024

14.02.2024 14:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Любопитно | преди 2 седмици | 149

Mr.Big, Axel Rudi Pell, Steel Panther, Stratovarius, Primal Fear, Rhapsody of Fire и Jelusick забиват на 13 юли събота

Вече са ясни седемте групи които ще свирят във втoрия ден на Midalidare Rock In The Wine Valley 2024. Тази година на фестивала в долината на виното ще видим общо 16 световни банди, които ще предложат над 25 часа рок. Феновете ще получат двойна доза емоции в събота, 13 юли, когато музикалната част от фестивала ще започне в 17:00 часа и ще продължи до 2:00 часа сутринта на следващия ден.

Mr.Big слагат край на славната си кариера със световното турне "The BIG Finish". Групата ще представи сет, обхващащ всичките им хитове, включително и изпълнения от класическия албум "LEAN INTO IT". "Искахме да си вземем подобаващо сбогом и това ни се струва правилният начин", твърди басистът и вокалист Billy Sheehan, който свири и с групи като Talas, Steve Vai, David Lee Roth, Niacin и The Winery Dogs. Sheehan е избиран пет пъти за "Най-добър рок басист" в анкетите на читателите на списание Guitar Player. Китаристът и вокалист Paul Gilbert (през 2007 г. е избран на четвърто място в класацията на списание Guitar One "Top 10 Greatest Guitar Shredders of All Time", а през 2008 г. е включен и в списъка на Guitar World "50-те най-бързи китаристи на всички времена") отбелязва: "В момента сме в процес на уточняване, да имаме грандиозно шоу, което да съпътства музиката ни. И тъй като парчетата ни имат чудесен отзвук на места по целия свят, ще свирим на колкото се може повече от тези места." Вокалистът Eric Martin допълва: "Ако бяхме от филмовия бизнес, просто щяхме да изложим всичко на показ и да кажем: "Добре дошли на Големия финал! Сериозно, радвам се, че имаме възможност да направим всичко това на сцената заедно като MR. BIG и да покажем онова което сме направили като група през годините." На барабаните за това специално последно световно турне ще бъде дългогодишният приятел на групата Nick D’Virgilio, който е един от двамата барабанисти, избрани да заместят Фил Колинс в Genesis в албума Calling All Stations.

Вече повече от тридесет години китаристът и композитор от Бохум, Германия, Axel Rudi Pell, издава редовно нови албуми със своята група ARP. Групата се състои от певецът Johnny Gioeli, басистът Volker Krawczak, клавиристът Ferdy Doernberg и барабанистът Bobby Rondinelli (ex-Rainbow) - перфектно смазана хард рок машина, която не спира да изпълнява композициите на Pell по изключителен начин и същевременно да ги обогатява със собствените запазени марки на всеки музикант.

За първи път в България ще видим американската метъл група Steel Panther. Създадени през 2000г. в Лос Анджелис, Калифорния групата в началото е известна като Metal Shop и е позната и като Metal Skool, а през 2008-а приема името Steel Panther. Бандата е известна с нецензурните си и хумористични текстове, както и с пародирането на стереотипния глем метъл начин на живот. Вторият им албум Balls Out излиза на 31 октомври 2011 г. в Обединеното кралство и на 1 ноември 2011 г. в Северна Америка. Balls Out дебютира на първо място в британската класация iTunes Rock, изпреварвайки TH1RT3EN на Megadeth и Lulu на Lou Reed и Metallica. Balls Out дебютира и под № 4 в американската класация iTunes Rock, под № 40 в класацията Billboard 200 и под № 1 в класацията Billboard Comedy. Steel Panther са Michael Starr (вокали), Satchel (китара), Spyder (бас), и Stix Zadinia (барабани). Групата ще свири на фестивала след Mr. Big и се очаква да държи феновете будни поне до 2:00 часа сутринта на 14 юли.

Stratovarius са заслужили правото да бъдат смятани за истински легенди. Близо 40 години след създаването си в Хелзинки, Финландия, майсторите на мелодичния пауър метъл са все още неудържими. Излизайки от динамичната метъл сцена на 80-те години, Stratovarius бързо правят своя отпечатък с ранни албуми като суровия дебют Fright Night (1989) и по-сложното му продължение Twilight Time (1992). Противно на общоприетия разказ за съдбата на метъла през 90-те години, Stratovarius прекарват десетилетието във все по-голям успех, като сами определят европейския пауър метъл звук и правят непрестанни турнета по целия свят. Междувременно стабилна поредица от признати албуми, сред които сертифицирани образци на жанра като Visions (1997) и Destiny (1998), разчупват мелодичния модел. Последният албум на бандата (Survive) излиза през 2022 и е смятан за най-автентичния албум досега. Групата днес е Timo Kotipelto (вокали), Jens Johansson (клавишни), Lauri Porra (бас и вокали), Matias Kupiainen (китара и вокали) и Rolf Pilve (барабани)

Primal Fear са основани през октомври 1997 г. от Ralf Scheepers and Mat Sinner. Дебютният им албум Primal Fear е издаден през февруари 1998 г. и влиза в немската класация за LP на 48 място, като по този начин се превръща в едно от най-високите места в класацията за дебютен албум в немския метъл. През същата година правят турне с метъл ветераните Running Wild и HammerFall.

Групата има впечатляващите 13 студийни албума, като последният Code Red излезе през 2023. Този албум е преди всичко истинско пробуждане за продуцента Mat Sinner. След тежко заболяване той отново се отдава на своята страст - музиката. "След болестта ми този албум беше моят музикален път към нормалността", казва Sinner. "Code Red" беше първата продукция, в която успях да участвам отново. За мен това беше формиращо преживяване. Бях щастлив, че отново мога да бъда креативен с момчетата в студиото. Създаването на този албум означаваше много за мен.", споделя Sinner. Primal Fear са Ralf Scheepers (вокали), Mat Sinner (бас, вокали), Tom Naumann (китара), Alexander Beyrodt (китара), Magnus Karlsson (китара), Michael Ehré (барабани).

Rhapsody of Fire, са определяни като италианските Symphonic Power Metal богове. От създаването си през 1993 г. под името Thundercross групата издава дванадесет студийни албума, два концертни албума, три EP-та и едно Live DVD. Rhapsody of Fire е известна с концептуалните си текстове, които представляват фантастична история във всички техни албуми от 1997 до 2011 г. След като използва псевдонима Rhapsody в продължение на почти десет години, групата променя името си на Rhapsody of Fire през 2006 г. На 12 май 2023 г. бандата издава сингъла "Kreel's Magic Staff", който ще бъде включен в предстоящия четиринадесети студиен албум.

Dino Jelusick е хърватски рок певец, музикант и автор на песни. Той е основател, главен автор на песни и вокалист на хард рок групата Jelusick. Несъмнено най-големият успех на Dino е през 2021г., когато става част от Whitesnake.

В края на ноември 2022 г. Dino печели съдебна битка с бившия си лейбъл Frontiers Records и веднага започва да записва нови песни за групата си Jelusick. Оттогава до днес бандата е издала 7 сингъла: Healer, Reign of Vultures Fly High Again, The Great Divide, Chaos Master, Acid Rain и Died, а на 29 септември 2023 г излиза и албумът Follow the Blind Man. От ноември 2023 г. Dino Jelusick е един от четиримата ментори в хърватското издание на "The Voice". Jelusick са Dino Jelusick (вокал и клавишни), Ivan Keller (китара), Luka Broderick (бас и вокали) и Mario Lepoglavec (барабани и вокали).

Цени на билетите:

- Тридневен билет – 180 лв.

- Еднодневен билет за 12 юли, с хедлайнер Accept – 120 лв.

- Еднодневен билет за 13 юли, с хедлайнер Mr.Big – 120 лв.

- Еднодневен билет за 14 юли, с хедлайнер Deep Purple – 120 лв.

Midalidare Rock In The Wine Valley от 12 до 14 юли 2024 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley

https://midalidarerock.bg</a>