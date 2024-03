AMD обяви FSR 3.1 по време на GDC24

22.03.2024 09:21 , Людмила Калъпчиева

21 март 2024 г. – Днес по време на конференцията за разработчици на игри (Game Developers Conference, GDC), AMD анонсира FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1, последната версия на популярната вече технология за вдигане на качеството на изображението в игрите.

След успеха на AMD FSR 3, която беше интегрирана в популярни заглавия като Avatar Frontiers of Pandora, Like a Dragon: Infinite Wealth, Starfield, The Thaumaturge и други, AMD FSR 3.1 предлага редица ключови подобрения, включително:

• Повишаване на подобренията на визуалното качество в определени ситуации, като подобрена времева стабилност (намалено трептене и/или блещукане), по-добро запазване на детайлите и намаляване на призрачните изображения и „шумливостта“.

• Отделяне на мащабирането от генерирането на кадри, което позволява на технологията за генериране на кадри AMD FSR 3.1 да работи с други подобни решения за подобряване на качеството

• Поддръжка за комплекти за разработка на игри Vulkan и Xbox

• Новият FidelityFX API улеснява разработчиците при отстраняване на грешки и осигурява съвместимост с бъдещи версии на FSR

Ще предоставим повече информация, когато AMD FSR 3.1 е налична за разработчици с GPUOpen и игрите, които я поддържат.

AMD FidelityFX Super Resolution е решение за мащабиране /вдигане на качеството на изображението с отворен код, което осигурява голямо увеличение на честотата на кадрите в поддържаните игри, предоставяйки невероятно качествени игри с висока производителност на практически всеки хардуер, включително AMD GPU и APU, конкурентен хардуер и конзоли за игри.

За повече информация относно актуализацията на AMD FSR 3.1 вижте публикацията в блога на AMD тук