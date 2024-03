Фестивалът на Цацата в Кранево се завръща!

28.03.2024 08:56 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Любопитно | преди 20 минути | 2

Специални гости: Boney M Experience!

Любимият на малки и големи Фестивал на Цацата се завръща с атрактивна програма и богата кулинарна селекция!

Запазете си 14, 15 и 16 юни 2024 за Кранево и се впуснете с приятели в традиционната за северното ни Черноморие тридневна фиеста! Лятото ще дойде подобаващо с много музика, танци, игри, кулинарни демонстрации, забавни състезания, много бира и прясна цаца. И това е само част от програмата на Фестивала на Цацата 2024!

Голямата изненада на тазгодишното издание са Boney M Experience - групата, която години наред пази музикалното наследство на легендарната формация и обещава да взриви сцената с любимите хитове на няколко поколения.

Boney M е най-известната диско група, създадена през 70 – те години на миналия век. Много бързо се превръща в емблема на стила, създавайки едни от най - разпознаваемите музикални хитове, които и до днес превземат диско сцените. Най-известните парчета, които карат млади и стари да танцуват и да се радват на голяма популярност са Rivers of Babylon , Daddy Cool , Ma Baker , Sunny , Rasputin , Belfast , Kalimba de Luna, Brown Girl in The Ring и др.

През 1986 г Boney M се разпадат, но един от основателите и певец на групата, Bobby Farrell продължава да концертира с нов състав. Няколко години след неговата смърт през 2010 г, останалите участници във формацията възстановяват дейността си под името Boney M Experience. Изпълненията им на живо не оставят никой пред сцената безразличен - звук, светлина, вокали и традиционното за Boney M сценично присъствие придават на шоуто уникален привкус, който увлича публиката в ритъма на диското.

"Българите определено знаят как да се забавляват и за нас е изненадващо колко много хора помнят всички текстове на песните на Boney M. Радваме се, че ще се върнем в България!“ - споделиха участниците в Boney M Experience наскоро, а през юни и Кранево ще докаже, че българската публика знае как да се забавлява на вечните музикални хитове.

В първата вечер на фестивала, сцената ще бъде пометена от музикалния феномен през последните години Керана и Космонавтите. Преди тях ще видим още поп и рок изпълнители с любими на публиката хитове. Във втория ден освен Boney M Experience, на сцената ще се качи и БГ Дуетът. Третия ден ще бъде посветен на фолклорните традиции. Освен много местни и самодейни артисти и изпълнители ще видим и чуем талантливите Ива и Велислава Костадинови, а фестивалната програма ще бъде закрита в неделя вечер от Оркестър „Виво Монтана“.

Най-малките посетители на Фестивала на Цацата също ще получат своите забавления, а съвсем скоро очаквайте още подробности за програмата и участниците!

Входът и тази година е свободен!

Очакваме Ви!

Фестивалът на Цацата се организира със съдействието на Община Балчик и Кметство Кранево!