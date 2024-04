15.04.2024 14:57 , Людмила Калъпчиева

Ясни са всички групи, които се включват на голямата сцена в тазгодишното издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Наред с хедлайнерите Deep Purple, Mr.Big и Accept ще видим още 13 световни банди. Последните две групи, които се включват ще са в последния ден на фестивала. Това са The Silent Wedding и Soundtruck.

Екипът на фестивала вече работи и по програмата за малката сцена.

Хеви метъл бандата The Silent Wedding са създадени през 2008 г. Първият им албум "Livin Experiments" е издаден през 2013 г., мастериран от Michael “Miro” Rodenberg (Kamelot, Edguy, Rhapsody и др.) в Gate Studios (De).

Бандата е свирила с Maiden United в две минитурнета в Холандия и Белгия, както и с Threshold в турнето им "European Journey" за 19 концерта в Европа.

Soundtruck също са създадени през 2008 г. Бандата свири южен хард рок.

Групата е една от най-известните южняшки рок групи в Гърция в момента. Бързо стават известни благодарение на звука и енергията, с които излизат на сцената. Soundtruck имат два издадени албума до момента.

Фестивалът в долината на виното тази година съвпада и с финала на Европейското първенство по футбол, който е на 14 юли. Специално за този мач ще бъде изграден екран, за да могат феновете на футбола да не пропуснат кой ще стане шампион, но също така и да се наслаждават на любимата си рок музика.

Цени на билетите:

- Тридневен билет – 180 лв.

- Еднодневен билет за 12 юли, с хедлайнер Accept – 120 лв.

- Еднодневен билет за 13 юли, с хедлайнер Mr.Big – 120 лв.

- Еднодневен билет за 14 юли, с хедлайнер Deep Purple – 120 лв.

Midalidare Rock In The Wine Valley от 12 до 14 юли 2024 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи.

Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley

https://midalidarerock.bg