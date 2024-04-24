24.04.2024 22:21 , Невелина Кикьова (X СОУ )

Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) | България | преди 42 минути | 29

Днес се проведе поредният приятелски турнир по волейбол по НП "Заедно в изкуствата и спорта". В него взеха участие отборите на СУ "Йордан Йовков" - Сливен, ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" - Сливен и ОУ "Христо Ботев" - с. Самуилово.

Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Доставят радост, удоволствие и допринасят за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.

Поздравления за всички участници в турнира!

Поздравления за нашите момичета и момчета и за техния треньор Стоян Христов!