Днес се проведе поредният приятелски турнир по волейбол по НП "Заедно в изкуствата и спорта". В него взеха участие отборите на СУ "Йордан Йовков" - Сливен, ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" - Сливен и ОУ "Христо Ботев" - с. Самуилово.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Доставят радост, удоволствие и допринасят за физическото, емоционалното и социалното развитие на учениците.
Поздравления за всички участници в турнира!
Поздравления за нашите момичета и момчета и за техния треньор Стоян Христов!