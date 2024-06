Гражданското общество, бизнесът и културата насърчават гражданите да гласуват на европейските избори

07.06.2024 13:25 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Европейски съюз | преди 15 минути | 0

Младежки доброволци, паневропейски групи на гражданското общество и световни предприятия се включиха в кампанията #ИзползвайГласаСи за европейските избори на 6—9 юни.

Водещи представители на бизнеса, културата и неправителствените организации в Европа се включиха в кампанията, за да повишат осведомеността за значението на изборите и да насърчат гражданите на Съюза да гласуват.

Повече от 500 общоевропейски организации и много други на национално равнище популяризираха кампанията #ИзползвайГласаСи чрез своите мрежи, със собствени кампании или в каналите си в социалните медии. Кампанията "Аз броя, аз гласувам" на организацията "Спасете децата" включва видеоклип в LinkedIn и визуални материали за насърчаване на гласуването. Европейската асоциация за местна демокрация (ALDA) стартира кампанията си "TALE - Take the Lead in the EU Elections" (Поеми водеща роля в изборите за Европейски парламент), за да насърчи участието в изборите.

Европейският съвет за бежанците и изселниците стартира кампанията #EUisU + Vote EP 24, включваща песен и мотивационни видеоклипове на граждани, които насърчават хората да гласуват. Проектът на Democracy International "eurVote eurFuture" в десет държави е опит за повишаване на осведомеността за изборите за Европейски парламент чрез събития, информационни брошури, стикери "Аз гласувам" и видеоклипове за това как се гласува, насочени към избирателите, които гласуват за първи път. Inclusion Europe представи кампания за избирателните права на хората с интелектуални затруднения, като сподели съдържание в Instagram, насърчаващо участието.

В контекста на общността zaednoza.eu на Европейския парламент млади доброволци от целия ЕС организираха множество различни дейности, свързани с изборите, като срещи с танцьори, засаждане на дървета, пролетно почистване, викторини в заведения, семинари, лекции, музикални фестивали и други събития.

В Германия беше организиран баскетболен турнир за повече от 100 участници. В Испания младежкият активист Пол Вилаверде създаде Palumba - общоевропейско мобилно приложение, което помага на хората да разберат за коя партия или кандидат да гласуват. В Португалия обществени активисти организираха събития за сърфиране за хора с увреждания и творчески партньорства с местни спортни клубове. В Ирландия Даниел Лонг, млад фермер, се присъедини към други доброволци, за да проведе редица предизборни събития в селските райони на Ирландия и в университетите.

Успешни европейски компании като платформата за стрийминг на музика Spotify и шведският производител на храни Oatly насърчават клиентите си да гласуват и ги информират за изборите на своите платформи. Като част от кампанията си #AllHandsForDemocracy Universal Music Group слага печат на ръката на посетителите на концерти, свързан с изборите, за да им напомни да гласуват.

Общо 898 киносалона в целия Съюз се ангажираха да прожектират видеоклипа на кампанията на ЕС #ИзползвайГласаСи преди прожекциите, а филмовите фестивали във Франция, България, Германия и Нидерландия насърчиха посетителите на фестивала и професионалистите от филмовата индустрия да използват гласа си, като изложиха банери и онлайн плакати, изпратиха бюлетини и публикуваха в каналите си в социалните медии.