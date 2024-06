AMD FSR 3.1 технология е вградена в пет нови игри

28.06.2024 12:19 , Людмила Калъпчиева

27 юни 2024 г. – Технологията AMD FSR 3.1 вече се предлага в пет нови игрови заглавия, включително Ghost of Tsushima DIRECTOR'S CUT, Horizon Forbidden West Complete Edition, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered и Ratchet & Clank: Rift Apart. Геймърите могат да очакват средно 3,3 пъти по-висока честота на кадрите с AMD Radeon RX 7000 Series графични карти, когато играят при 4K или 1440p. Научете повече в новия ни блог за FSR 3.1 тук.

Обявена по време на GDC 2024, технологията FSR 3.1 предлага редица актуализации и подобрения, включително подобряване на качеството на изображението, подобрено генериране на FSR 3.1 кадри и нов FSR API с възможност за надграждане и др.

Освен това, версията FSR 3 вече се поддържа в 60 налични и предстоящи игри, а FSR 3.1 SDK се очаква да бъде наличен за разработчици на GPUOpen през юли 2024 г.

В допълнение, AMD пусна графичния драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 24.6.1, включващ технологията AMD Radeon Anti-Lag 2, която дава възможност за игри с ниска латентност и висока чувствителност на реакция на системите.

AMD Software: Adrenalin Edition 24.6.1 предлага множество актуализации, включително:

• AMD Radeon Anti-Lag 2 подобрява реакцията на системата при графика с AMD RDNA архитектура и по-нови дискретни и интегрирани графични продукти. Поддържа се и е активирана по подразбиране в Counter-Strike 2, като предлага средно 37% намаление на латентността с графичните карти AMD Radeon и процесорите AMD Ryzen G-Series. AMD ще обяви допълнителни заглавия с Radeon Anti-Lag 2, когато са налични

• Готова за Radeon поддръжка за The First Descendant и Once Human.

• Разширените AMD HYPR-TUNE профили осигуряват незабавно повишаване на производителността с HYPR-RX за допълнителни заглавия, включително Like a Dragon: Infinite Wealth; Overwatch 2; The First Descendant; F1 24; и Outpost: Infinity Siege.

Вижте пълните бележки за изданието на софтуера тук. Потребителите могат да изтеглят най-новата версия на AMD Software: Adrenalin Edition тук.