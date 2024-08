Концерт на Васил Петров

06.08.2024 09:57 , Людмила Калъпчиева

13 август

21.00 часа, антична крепост Туида

Васил Петров отбелязва 30 Години в Музиката с епично турне и концертен спектакъл The Best of За почитателите на вълнуващата, романтична музика, легендарният джаз певец Васил Петров обявява годишнината си 30 години в музикалния свят със серия от концерти и нова програма. Празнувайки този важен юбилей, Васил Петров обещава да зарадва своите фенове с най-доброто от неговия репертоар с българска, класическа и световна музика, изпълнени в неповторимия му стил.

Заедно с него на сцената ще бъде Врачанска филхармония, под ръководството на маестро Христо Павлов. Васил Петров събира в една концертна програма най-любимите песни от своите албуми и концертен репертоар, както и ще представи за първи път блок с латино теми.

В напълно нови аранжименти са българските му хитове „Другият“ и „Подслон в дъжда“, латино темите Besame mucho, Quando, Quando, Quizas Quizas Quizas, поп класиките Killing me softly, Can`t take my eyes of you, хитовете на Бийтълс - Yesterday, Michelle, рок класиката Soldier of fortune и разбира се хитовете на Синатра – My Way, Strangers in the night, Over and Over, Fly me to the moon и Ню Йорк и други. Всичко това в симфонично звучене с джаз нюанси.

Специален гост в програмата е брилянтната цигуларка с редица световни награди, Зорница Иларионова. Тя ще партнира на Васил Петров в няколко песни и ще представи класически и филмови теми награди с Оскар заедно с Врачанските симфоници. За джаз линията се грижат изключителните музиканти Йордан Тоновски на пиано, Христо Минчев на бас и Кристиан Желев на барабани.

БИЛЕТИ в галерия "СЛИВЕН"

театрална каса и галерия "Сливен"

Работно време: 10.00 – 18.00 часа, всеки делничен ден

Адрес: Сливен 8800, бул. "Цар Освободител" 7

Телефон за информация:

0898 332 235, 0876 694 083