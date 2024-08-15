Сливенският митрополит Арсений благослови олимпийския медалист Божидар Андреев

15.08.2024 09:54 , Канцелария (Сливенска Митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | Общество | преди около 1 час | 51

Негово Високопреосвещенство прие г-н Божидар Андреев - бронзов медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 г., и неговия треньор г-н Пламен Братойчев в Светата митрополия. Владиката благослови своя епархиот медалист и изрази задоволство, че сливенчанин е прославил Отечеството ни и родното си място, като с успеха си на Олимпийските игри е дал добър пример на младите за постоянство, мъжество, самодисциплина, всеотдайност и готовност да продължи напред в спорта, за да достигне по-високи върхове. Митрополит Арсений поднесе икона с образа на света Богоридица и финансова подкрепа в израз на отеческо благословение и подкрепа на младия талант с архипастирско благословение за повече успехи, които са успехи за всички нас.