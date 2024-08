28.08.2024 14:47 , Фанина Пенева (РИМ - Сливен)

Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен | България | преди около 1 час | 36

На 26.08.2024 г., за втора поредна година, започна лятната теренна практика на студенти от Нов български университет „Summer School of Anthropology: Exploring Cultural Heritage and Policies through Transformation in Spatiality“, която се провежда в гр. Сливен и ще продължи до края на седмицата. Домакин и партньор на събитието е Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“.

Ръководители на лятната школа са доц. д-р Ирена Бокова, гл. ас. д-р Любомира Вълчева-Нъндлол и доц. д-р Николай Сираков. В нея участват студенти от Полша, Франция и НБУ.

Целта на теренната работа на студентите в град Сливен е да изследват градското пространство в различните исторически периоди и негова трансформация днес.

Програмата включва посещение и проучване в музейните обекти и галерии на град Сливен, Регионалната библиотека и Държавния архив. Гост-лектори са инж. арх. Анастас Кънев, Момчил Пантелеев и Минчо Афузов. Организирани са и творчески ателиета с Дора Куршумова.