Официалната електронната поща на ВиК-Сливен - viksliven@viksliven.com е компрометирана.

Не предприемайте никакви действия, ако получите съобшение с текст:

Здравейте ,

в петък колегите са извършили плащане по фактурата.

Моля щракнете тук за да видите бързо банково извлечение.

Успешен ден!

Р.Тотева

Viksliven Bulgaria LTD

----------------------------------------------------

Dear Sir,

Invoice payment has been made to your account as directed by you.

Please click here for the bank swift copy in PDF.

Best Regards

M.Toteva

Viksliven Bulgaria LTD

Информирали сме компетентните органи. В момента работим по отстраняването на проблема.