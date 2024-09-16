16.09.2024 13:45 , Канцелария (Сливенска Митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | Сливен | преди около 1 час | 42

Тържествено откриване на учебната година и на новопостроеното общежитие в Национланата художествена гимназия „Димитър Добрович“ в Сливен

На тържественото откриване на учебната година в Националата художествена гимназия „Димитър Добрович“ Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи молебен и освети новопостроеното общежитие на гимназията с най-съвременнни уславия за обучение и творчество, което е част от миникампуса, включващ галерия, творчески работилници, хранилище и мултифункционална спортна площадка.

На събитието присъстваха кметът на Община Сливен г-н Стефан Радев, председателят на Общинския съвет г-н Димитър Митев, общественици и директори на учебни заведения в града.