16.09.2024 13:15 , Канцелария (Сливенска Митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | Сливен | преди около 1 час | 41

В първия учебен ден с архипастирски благослов започна новата учебна година ва 11-то средно училище „Константин Константинов“ в кв. „Дружба“, гр. Сливен. Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи молебен за благоуспешна нова учебна година за всички учащи и учащи се в средното школо. Владиката благодари на г-жа Весела Паскалева - директор на училището, и на педагогическия състав за поканата да открие учебната година, и поздрави първокласниците и учениците с пожелание за ползотворна успешна учебна година. След което владиката и директорът поведоха първокласниците към класните им стаи.