На провелият се турнир по джудо "Недьо Ранчев" в гр.Стара Загора на дата 26.10.2024г., съезателите на Спортен клуб "Биоком" и възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" отбелязаха нови победи и грабнаха не един медал. Ето и челните позиции:
Момчета и Момичета родени 2012-2013-2014г:
Кристиян Василев - златен медал
Никола Николов - сребърен медал
Александра Иванова- сребърен медал
Теодор Тенев - сребърен медал
ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ
Христо Башалов - златен медал
Коста Кашмеров - златен медал
Антоний Господинов - златен медал
Пламен Димитров - златен медал
Марио Кючуков - златен медал
Звездомир Ганчев - златен медал
Кристиян Василев - бронзов медал
Мартин Мавров - бронзов медал
Отборно Младша възраст клубът спечели почентото първо място
Момчета отборно извоюваха трето място
Момичета отборно също отвоюваха трето място.
Честито на победителите! Всички деца се представиха отлично!