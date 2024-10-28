28.10.2024 14:22 , Мирена Стоянова (Спортно у-ще )

Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" | България | преди 17 минути | 2

На провелият се турнир по джудо "Недьо Ранчев" в гр.Стара Загора на дата 26.10.2024г., съезателите на Спортен клуб "Биоком" и възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" отбелязаха нови победи и грабнаха не един медал. Ето и челните позиции:

Момчета и Момичета родени 2012-2013-2014г:

Кристиян Василев - златен медал

Никола Николов - сребърен медал

Александра Иванова- сребърен медал

Теодор Тенев - сребърен медал

ЮНОШИ МЛАДША ВЪЗРАСТ

Христо Башалов - златен медал

Коста Кашмеров - златен медал

Антоний Господинов - златен медал

Пламен Димитров - златен медал

Марио Кючуков - златен медал

Звездомир Ганчев - златен медал

Кристиян Василев - бронзов медал

Мартин Мавров - бронзов медал

Отборно Младша възраст клубът спечели почентото първо място

Момчета отборно извоюваха трето място

Момичета отборно също отвоюваха трето място.

Честито на победителите! Всички деца се представиха отлично!