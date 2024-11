Гейминг легендата продължава — AMD представи процесора Ryzen 7 9800X3D от следващо поколение

01.11.2024 12:42 , Людмила Калъпчиева

— Иновативната AMD 3D V-Cache технология разширява гамата водещи настолни процесори —

Санта Клара, Калифорния, САЩ — 31 октомври 2024 г. — Днес, AMD (NASDAQ: AMD) представи нови продукти за настолни компютри, предоставящи подобрена производителност за геймърите. Гамата включва новия процесор AMD Ryzen™ 7 9800X3D, базиран на архитектурата „Zen 5“ и използващ 2-ро поколение AMD 3D V-Cache™ технология.

С процесора AMD Ryzen 7 9800X3D, AMD обновява своето авангардно решение за памет в чип с технологията AMD 3D V-Cache от 2-ро поколение. Кеш паметта от 64MB е преместена под процесора, което поставя подложката на комплекса от ядра (CCD) по-близо до решението за охлаждане, за да поддържа ядрата „Zen 5“ по-хладни, осигурявайки високи тактови честоти и осигурявайки средно до 8% подобрение на производителността в игрите в сравнение с предходното поколение и средно до 20% по-бързо от конкуренцията. Тази революционна промяна в разположението позволява екстремен овърклок на процесора. Това е първият X3D процесор, който е напълно отключен, което дава възможност на ентусиастите и геймърите да вдигнат неговата производителност до нови граници.

„Ние продължаваме да тласкаме напред границите на производителността и иновациите в настолните компютри, предоставяйки решения, които надвишават нуждите както на геймърите, така и на създателите на съдържание“, каза Джак Хюйн, старши вицепрезидент и генерален мениджър на поделението за изчислителни и графични решения в AMD. „С представянето на процесора Ryzen 7 9800X3D, изграден върху нашата усъвършенствана архитектура „Zen 5“, ние повишаваме производителността в игрите, както никога досега. Отличаващ се с иновативна 2-ро поколение технология AMD Gen 3D V-Cache, този процесор отразява нашия ангажимент към съвършенство и нашата способност за иновации по начини, които определят индустрията по нов начин.“

Повече производителност за геймърите

В комбинация с усъвършенстваната “Zen 5” архитектура на процесора, технологията AMD 3D V-Cache работи за постигане на най-високата производителност на процесор в игрите, достъпна на пазара. Въпреки че нарастването на средните кадри в секунда (FPS) е около 8% спрямо предходното поколение, много игри като Star Wars Outlaws ще претърпят двуцифрено процентно подобрение. Нещо повече, процесорът Ryzen 7 9800X3D може да демонстрира значителни подобрения в минималните честоти на кадрите, дори когато средните честоти на кадрите са сходни, предоставяйки на потребителя повече плавност, по-малко накъсване – например в The Last Of Us: Part 1 , Ryzen 7 9800X3D има подобна средна честота на кадрите с конкуренцията, но тя е 31% по-висока при кадрите с ниска скорост.

Настолният процесор Ryzen 7 9800X3D

Ryzen 7 9800X3D е най-доброто решение за пазара на компютърни игри, с осем високопроизводителни “Zen 5” процесорни ядра и 16 нишки, готови за бърза работа при задачи за игри и продуктивност. 4,7 GHz базова тактова честота се комбинира с 5,2 GHz максимална тактова честота и те представляват най-високите тактови честоти досега за X3D чиплет. Чипът е със 120 W TDP и масивна 104 MB общо кеш памет за неговата сериозна мощност при работа.

Процесорът AMD Ryzen 7 9800X3D ще бъде на пазара от 7 ноември 2024 г.

Партньорството с разработчиците на игри

„За нас е удоволствие да си партнираме с AMD като ексклузивен CPU, GPU и APU партньор за Call of Duty. Изключителната производителност и ефективност на процесора Ryzen 7 9800X3D ще издигнат гейминг изживяването до нови висоти, гарантирайки, че нашите играчи ще се наслаждават на несравним геймплей. Това партньорство бележи важен крайъгълен камък за Call of Duty и заедно с AMD сме развълнувани да видим какво можем да постигнем заедно,” каза Уилям Гахаган, старши директор, глобални партньорства в Activision.

„Радваме се да си сътрудничим с AMD по Warhammer 40,000: Space Marine 2“, каза Тим Уилитс, главен творчески директор, Sabre Interactive. " Мощността и иновациите на процесора Ryzen 7 9800X3D на AMD ни позволиха да надхвърлим границите на възможното, предоставяйки несравнимо гейминг изживяване. Наличието на по-бърз и високопроизводителен хардуер винаги е вълнуващо за нас, защото това означава, че имаме повече мощност, за да предоставим повече иновации , по-добро потапяне в играта и повече забавление."

„Дългогодишното ни партньорство с AMD изигра важна роля за реализирането на нашите най-амбициозни идеи при проектиранетона игри“, каза Шимон Яблонски, технически директор, 11 bit Studios. „Без подкрепата на AMD, новаторски заглавия като Frostpunk 2 и предстоящия научно-фантастичен епос The Alters може би не биха били възможни. Сега мощността и ефективността на процесора Ryzen 7 9800X3D ни позволяват да прокараме границите на възможното в игрите. С AMD като наш ексклузивен CPU, GPU и APU партньор, ние можем да създаваме завладяващи светове и сложен геймплей, който нашите играчи са харесали. Очакваме с нетърпение да продължим това пътуване с AMD и да видим къде могат да ни отведат нашите съвместни иновации.“