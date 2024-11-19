Празнична вечер, посветена на християнското семейство и младеж в Ямбол

19.11.2024 21:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | Сливен | преди около 1 ден | 9

На 19 ноември в Младежкия дом в гр. Ямбол с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений, Културно-просветният отдел при Светата митрополия проведе празнична вечер по повод Въведение Богородично - Ден на православната християнска младеж и семейство. Програмата започна с представянето на книгата „Предобрази на Словото” от богослова гл. ас. д-р Стефка Кънчева, преподавател в Православния богословски факултет на Великотърновския университет. След което бе изнесена беседа от богослова Димитър Златев, посветена на семейството под надслов “Зов за семейство”.

На празничната вечер присъстваха: Високопреосвещеният митрополит Арсений, протосингелът на Св. митрополия архимандрит Димитрий, ученици от ямболските училища, духовенството на Ямболска духовна околия, председателят на Общинския съвет г-н Антон Шиков и много християни.