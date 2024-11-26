ОБЯВА
Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Министъра на отбраната на Република България
са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери в Командване за логистична поддръжка.
1. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ III СТЕПЕН В ОТДЕЛ "КООРДИНАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ".
Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.
Военно формирование: 48960 – София.
Изисквания за минимално образование и квалификация:
Висше - специалност от област "Социални, стопански и правни науки".
Специфични изисквания на длъжността: Специалност от професионално направление "Право".
2. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ III СТЕПЕН В ОТДЕЛ "ВОЕННА ИНФРАСТРУКТУРА,
ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ВОЕННА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ
С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ".
Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.
Военно формирование: 48960 – София.
Изисквания за минимално образование и квалификация:
Висше - специалност от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".
3. ПОМОЩНИК - НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ".
Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.
Военно формирование: 48960 – София.
Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше - специалност от професионално направление "Медицина" "Ветеринарна медицина" или "Фармация".
4. НАЧАЛНИК НА СЕКЦИЯ "ФИНАНСИ".
Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.
Военно формирование: 24480 – Ловеч.
Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше - специалност от професионално направление "Счетоводство и контрол" или "Финанси".
Желаещите да кандидатстват за обявените длъжности, могат да подават своите документи
във Военно окръжие – Сливен, в срок до 31 януари 2025 г.
Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141
от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен
бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
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