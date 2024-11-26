26.11.2024 12:59 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Обяви за работа – Сливен | Общество | преди около 1 час | 26

ОБЯВА

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на Министъра на отбраната на Република България

са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за офицери в Командване за логистична поддръжка.

1. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ III СТЕПЕН В ОТДЕЛ "КООРДИНАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ".

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Военно формирование: 48960 – София.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше - специалност от област "Социални, стопански и правни науки".

Специфични изисквания на длъжността: Специалност от професионално направление "Право".

2. МЛАДШИ ЕКСПЕРТ III СТЕПЕН В ОТДЕЛ "ВОЕННА ИНФРАСТРУКТУРА,

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ВОЕННА ИНСПЕКЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СЪОРЪЖЕНИЯ

С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ".

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Военно формирование: 48960 – София.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше - специалност от професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".

3. ПОМОЩНИК - НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ "МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ".

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Военно формирование: 48960 – София.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше - специалност от професионално направление "Медицина" "Ветеринарна медицина" или "Фармация".

4. НАЧАЛНИК НА СЕКЦИЯ "ФИНАНСИ".

Военно звание: Капитан, старши лейтенант, лейтенант.

Военно формирование: 24480 – Ловеч.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Висше - специалност от професионално направление "Счетоводство и контрол" или "Финанси".

Желаещите да кандидатстват за обявените длъжности, могат да подават своите документи

във Военно окръжие – Сливен, в срок до 31 януари 2025 г.

Кандидатите за военна служба е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141

от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен

бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

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