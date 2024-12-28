Свещеническа конференция в Сливен

28.12.2024 16:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 68

На 28 декември в конферентната зала на хотел „Национал Палас” се проведе свещеническа конференция на духовенството от Сливенска, Ямболска, Тополовградска и Котелска духовни околии. Сливенският митрополит Арсений се обърна с отеческо слово към свещенството и им припомни отговорностите на пастирското служение. Бяха обсъдени някои въпроси и теми за енориите по места, храмовото строителство и духовната просвета.