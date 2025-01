09.01.2025 14:54 , Людмила Калъпчиева

С непрекъснатото нарастване на тежестта на работните задачи расте и натоварването на съществуващата ИТ инфраструктура. Растат и изискванията от обновяване на остарялата инфраструктура на центровете за данни, използвани за управление на виртуални машини (VM). Да не говорим за нарастващия натиск за модернизиране и увеличаване на капацитета, за да отключите възможностите, които предоставят изкуственият интелект (AI) и машинното обучение (ML).

В контекста на този променящ се пейзаж, придържането към старата инфраструктура вероятно ще доведе до по-бавно изпълнение на съвременните работни задачи, консумация на повече енергия и повече рискове за сигурността. В крайна сметка средната възраст на сървърите е вече между 3-5 години.

Не разчитайте на „достатъчно добра“ ИТ инфраструктура

Въпреки обширния списък с причини за модернизиране, ИТ директорите и лицата, вземащи решения в ИТ, често се съпротивляват на миграцията на виртуалните машини (VM).

Това колебание и желанието да се избегнат очакваните болни точки може да накара ИТ отделите да се задоволят с „достатъчно добро“, въпреки потенциалните подобрения на производителността и ефективността, които идват с модернизацията.

Чрез демонстриране на предимствата и стойността на миграцията на VM и развенчаване на митовете около процеса, предприятията могат да преодолеят препятствието, което стои на пътя на по-ефективните центрове за данни; необходимост да бъдем в крак с изчислителните изисквания и непрекъснато променящия се технологичен пейзаж.

Мит 1: Миграциите на живо в рамките на продуктовата линия на доставчика осигуряват лесни надстройки и достъп до нови подобрения

Действителност:

Възможно е да направите мигриране на живо (без изключване на инсталациите), когато не сменяте доставчиците. Но трябва да се вземат предвид разходи, които могат да ви ограничат в краткосрочен и дългосрочен план.

Например, когато мигрирате на живо към нови сървъри, виртуалните машини нямат друг избор, освен да емулират стария хардуер на нови сървъри. Това означава липса на нови инструкции, които биха могли да подобрят производителността, актуални функции за сигурност и корекции на грешки – всички те се нареждат сред основните причини, поради които бихте избрали да мигрирате и модернизирате инфраструктурата си на първо място.

Тъй като производителността се влияе, когато виртуалните машини, приложенията и работните натоварвания не работят в среда, в която е налична всяка нова функция на процесора, това, което може да изглежда като пряк път – мигриране на живо в рамките на продуктовата линия на доставчика – вероятно не може да се реализира на практика.

Особено когато студеното мигриране на 40 виртуални машини може да се извърши за по-малко от 30 минути, което беше постигнато в тестове, проведени от Prowess Consulting при мигриране от системи, базирани на Intel Xeon Scalable Processor, към сървъри с AMD EPYC™ процесори.

Мит 2: Мигрирането изисква продължително прекъсване, което нарушава работата по изпълняваните задачи

Действителност:

Казано най-просто, не е необходимо да извършвате миграция в една стъпка. Непрекъснато работещите конфигурации включват нива на функционалност, така че можете да мигрирате различни секции от вашата система с течение на времето, като използвате същия процес, както при надграждане на други елементи от вашата инфраструктура.

Тъй като ИТ екипите имат властта да решават кои слоеве да се мигрират и кога, организациите могат да запазят този изключително важен елемент на контрол. Работейки в сътрудничество в целия бизнес, можете да решите какво да се мигрира и кога, смекчавайки въздействието върху работата на потребителите и бизнеса, причинявайки минимални смущения

Инструмент с отворен код като VMware® Architecture Migration Tool (VAMT) прави този процес още по-лесен с функции като „Change window support“, където можете да организирате кои машини мигрират първи и кои следват, за да извършите цялостна миграция на многослойна архитектура с практически нулев престой.

Ефективна миграция – ефективни центрове за данни

Предприятията са в момент, в който трябва да прегърнат еволюцията на своите центрове за данни, за да бъдат в крак с изчислителните изисквания на AI и ML. Ето защо е толкова важно да се разсеят митовете около миграцията на виртуални машини и да се покаже, че това е решаваща стъпка в пътя към модернизацията на центровете за данни.

Вместо да се възприема като скъпоструваща и сложна, миграцията на VM може да се управлява с увереност от ИТ екипите, като се използват установени работни потоци и се използват иновативни инструменти.

Предимствата са ясни. Не само миграцията на VM проправя пътя за безпроблемна интеграция на авангардни технологии, като AI и ML, но също така оптимизира използването на ресурсите и укрепва защитата на системите

Материалът е изготвен от Робърт Хормут, корпоративен вицепрезидент по архитектура и стратегия на Групата за решения за центрове за данни в AMD