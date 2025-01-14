14.01.2025 16:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 ден | 25

На 14 януари с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий - протосингел при Сливенска света митрополия и архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, в съслужение със ст. ик. Николай Клюнков - архиерейски наместник на Тополвградска духовна околия, отслужиха благодарствен молебен за завършването на строително-ремонтните дейности на 150-годишния храм, посветен на Св. Йоан Рилски в с. Полски Градец. Възстановяването на храма се извърши с финансовата подкрепа на Сливенска света митрополия. Ремонтът се проведе под ръководството на отец Николай Клюнков, като за няколко месеца се укрепиха стените на храма, смени се покривът и се извърши цялостен ремонт на храма с помощта на кмета на селото г-н Кънчо Пенев.

Скоро предстои и обновление на храма, което ще извърши Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений.