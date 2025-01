SMOKIE НА ЖИВО В БЪЛГАРИЯ!

23.01.2025 12:33 , Людмила Калъпчиева

На 8 юли в Бургас и 9 юли във Варна емблематичната рок група Smokie ще изпълни всички свои оригинални хитове на сцените на Летните театри в България в рамките на турнето “Legendary Smokie -50 Years of Music Tour” 2025.

Групата, която скоро ще отпразнува своята 60-а годишнина, е издала 26 албума, повече от 30 сингъла и е продала над 30 милиона копия от своите записи. Smokie са спечелили множество златни и платинени сертификати. Над десетина песни на Smokie отдавна са се превърнали в истински класики, с които са израснали три поколения слушатели - "Don't Play Your Rock'N'Roll To Me", "I Can't Stay Here Tonight", "If You Think You Know How To Love Me", "Needles and Pins", "For a Few Dollars More", "Mexican Girl", "I'll Meet You at Midnight", "Oh Carol", "What Can I Do", да не споменаваме мега-хита за всяка танцова зала - "Living Next Door To Alice"!

Когато става въпрос за класически английски рок, Smokie е една от първите групи, които идват на ум. Докато феновете с нетърпение очакват завръщането на Smokie на сцената в Австралия по-късно тази година с тяхното турне Greatest Hits, присъединете се към нас в пътешествието към най-големите им хитове.

Погледнете в книгата на Гинес за хитовите сингли и ще се уверите, че успехът на Smokie през 70-те години е феномен. Все пак 11 от техните 14 британски хита идват именно през това впечатляващо музикално десетилетие.

Днешният състав на Smokie включва:

• Стив Пинел на барабани,

• Мик Макконъл - соло китара и беквокал,

• Пийт Линкълн - водещ вокал и ритъм китара,

• Мартин Булард - клавишни,

• Люк Булард - бас китара и беквокал.

Въпреки многобройните трудности и дори трагични събития в биографията на групата, музикантите изпитват огромна страст към музиката, както никога досега. Безкрайните концертни турнета по всички континенти доказват, че музиката на Smokie е вечна.

Не пропускайте своя шанс да изживеете истинския рокендрол - да пеете, да танцувате и да се почувствате иконични.

Билети за концерта са в продажба в мрежата на Bilet.bg (вкл. касите на Fast Pay и магазини „На тъмно“).