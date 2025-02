26.02.2025 09:37 , Людмила Калъпчиева

Производителят на процесори и графични карти споделя информация за събитие и нови модели мобилни и настолни компютри с процесорите на компанията

Събитие на Framework - [2nd Gen]

Framework ще проведе събитието [2nd Gen], на което компанията ще обяви нови системи, базирани на процесори AMD Ryzen. Франк Азор, главен гейминг архитект в AMD, и Ануш Елангован, от поделението за разработка на софтуер вAMD, ще говорят на събитието, за да споделят допълнителни подробности относно възможностите за игри и работа с AI задачи на новите системи с Ryzen AI процесори. Можете да научите повече за анонса тук:

https://frame.work/framework-event

Laptop 13: Снабден с процесори от серия Ryzen AI 300, линията мобилни РС Laptop 13 на Framework осигурява невероятна производителност при игри в уникално модулен и преносим формат. Поддържа до 12 „Zen 5” ядра, интегрирана графика Radeon и XDNA 2 NPU, като предоставя отлични възможности за гейминг и работа с AI задачи.

Настолни РС: Първи за компанията, Framework обяви компютър в супер малък форм фактор, снабден с Ryzen AI Max серия процесори. С до 16 „Zen 5“ ядра, интегрирана Radeon графика и безпрецедентните 128GB обединена RAM, Ryzen AI Max позволява над 1440p игри в AAA заглавия в един, невероятно ефективен чип. Освен това, с до 50 тера операции в секунда (TOPs) на XDNA 2 NPU, Ryzen AI Max предлага ненадмината производителност за обработка на AI, която е до 2,2 пъти по-бърза от системите с графики на дискретно ниво.

Пакетна промоция AMD Monster Hunter Wilds

Като част от последните съобщения на компанията, AMD предлага ограничена по време промоция с игри. Клиенти, които закупят отговарящ на условията продукт на AMD по време на промоционалния период, могат да осребрят ексклузивен пакет с игри. Можете да намерите пълни подробности за инициятивата от линка тук:

https://www.amd.com/en/where-to-buy/bundles/monster-hunter-wilds-game-bundle.html

The future of intelligent computing is arriving fast, and AMD is delivering the hardware and ecosystem needed to make AI an integral part of the PC experience now and in the years ahead.

Currently, AMD has released multiple processors with a dedicated NPU, allowing both mobile and desktop users to experience best-in-class AI-accelerated performance. Explore how AI PCs are evolving and why this shift is more than just a trend:

