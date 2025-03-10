Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за войник

10.03.2025 13:05 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Обяви за работа – Сливен | Общество | преди 41 минути | 21

Длъжност: Младши оператор в отделение „Управление и отчет на учебната дейност“ на Професионален сержантски колеж.

Военно формирование: ВВВУ – Долна Митрополия.

Военно звание: Редник.

Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно.

Подробно с вакантната длъжност за ВВВУ може да се запознаете на нашият профил във Фейсбук, на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица, където може да получите документите за кандидатстване за военна служба. Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен

бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон: 088 454 13 55

Фейсбук профил:

Военно Окръжие Сливен

Желаещите да кандидатстват

за обявената длъжност,

могат да подават своите документи във Военно окръжие – Сливен,

в срок до 28 март 2025 г.