Военно окръжие – Сливен обявява 1 вакантна длъжност за войник

Длъжност: Младши оператор в отделение „Управление и отчет на учебната дейност“ на Професионален сержантски колеж.
Военно формирование: ВВВУ – Долна Митрополия.
Военно звание: Редник.
Изисквания за минимално образование и квалификация: Средно.
Подробно с вакантната длъжност за ВВВУ може да се запознаете на нашият профил във Фейсбук, на място във Военно окръжие – Сливен и в Офисите за военен отчет в общини Нова Загора, Котел и Твърдица, където може да получите документите за кандидатстване за военна служба. Военно окръжие – Сливен
гр. Сливен
бул. „Генерал Скобелев” № 4
телефон: 088 454 13 55
Фейсбук профил:
Военно Окръжие Сливен
Желаещите да кандидатстват
за обявената длъжност,
могат да подават своите документи във Военно окръжие – Сливен,
в срок до 28 март 2025 г.