— “Zen 5” архитектурата предлага производителност от сървърен клас, заедно с гарантирано дълъг живот и устойчивост на продуктите —

— Cisco и IBM са сред първите технологични партньори, които използват 5то поколение AMD EPYC Embedded CPU за своите най-нови платформи —

Нюрнберг, Германия, (Embedded World), 11 март 2025 г. -- AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви разширяването на своята гама x86 „вградени“ процесори - 5th Gen AMD EPYC™ Embedded .

Процесорите от серия AMD EPYC Embedded 9005 са оптимизирани за пазарите на вградени устройства, като балансират авангардни изчислителни възможности със специално създадени вградени функции, които подобряват дълготрайността на продукта, надеждността, устойчивостта на системата и удобството за разработване на вградени приложения. Изградени по доказана архитектура “Zen 5”, тези процесори осигуряват водеща производителност и енергийна ефективност, които позволяват на мрежови системи, системи за съхранение и индустриални крайни системи да обработват повече данни, по-бързо и с по-голяма ефективност.

Водещ брой ядра, производителност и енергийна ефективност

Процесорите от серията AMD EPYC Embedded 9005 са проектирани за вградени системи с интензивни изчисления с поддръжка на голям брой ядра - от 8 до 192 в един цокъл. Водещата в индустрията гъстота на ядрата осигурява до 1,6 пъти увеличение на пропускателната способност за обработка на данни за работни натоварвания в мрежи и сторидж системи, което ги прави идеални за мрежови и защитни платформи, системи за съхранение на данни и промишлени системи за управление.

Използването на новата архитектура „Zen 5c“ на ядрата предлага по-висока пропускателна способност с по-голяма енергийна ефективност, осигурявайки приблизително 1,3 пъти по-добра производителност на ват в сравнение с конкуренцията. Поддръжката на до 6TB DDR5 оперативна памет на цокъл и разширена I/O свързаност, поддържаща до 160 PCIe® Gen5 писти с CXL® 2.0, позволява разширяване на капацитета за съхранение и високоскоростен трансфер на данни за мрежови приложения и приложения за съхранение на информация.

Функционалност съобразена с приложенията

AMD EPYC Embedded 9005 Series процесорите включват набор от разширени вградени функции, предназначени да осигурят стабилна, сигурна и дълготрайна платформа

• Голяма дълготрайност: За да отговорят на изискванията за по-дълъг жизнен цикъл на продукта и оперативните изисквания на пазарите за вградени системи, процесорите от серия AMD EPYC Embedded 9005 осигуряват разширена 7-годишна поддръжка на производството на продуктите, като помагат на системните дизайнери да осигурят дългосрочна наличност, намалявайки усилията за редизайн и квалификация. Освен това, AMD планира да удължи експлоатационния срок на проектиране от 5 години при вземане на образци от AMD EPYC Embedded 9005 чипове до 7 години за производствени SKU, гарантирайки дългосрочна стабилност на продукта за вградени системи. Тези експлоатационни цели за удължен експлоатационен живот са от решаващо значение за вградени системи, работещи с критични приложения в тежки условия, като минимизират разходите за непланиран престой, ремонти и скъпи подмени на системата.

• Устойчивост и сигурност на системите: Характеристиките включват NTB (непрозрачно мостово свързване) за повишена висока работоспособност в устойчиви на грешки мулти-хост конфигурации. NTB подобрява резервирането на системата и възможностите за преодоляване на сривове за мрежови системи и системи за съхранение на данни, като позволява обмен на данни между два процесора в активни-активни конфигурации чрез PCI Express (PCIe®), за да позволи продължителна работа в случай на повреда. DRAM Flush подобрява надеждността при внедряване на критично важни сторидж системи, като помага за предотвратяване на загуба на данни в случай на прекъсване на захранването, като ги прехвърля от DRAM към енергонезависима памет.

• Двойният SPI (сериен периферен интерфейс) позволява на клиентите да заредят сигурен и собствен буутлоудър за автентификация на платформата, осигурявайки надеждна среда за работа.

Лесно разработване на приложения: Вградената поддръжка на рамката Yocto опростява внедряването на вградени системи, като позволява създаването на персонализирани Linux дистрибуции, които са пригодени за системата на клиента. SPDK (Storage Performance Development Kit) и DPDK (Data Plane Development Kit) подобряват производителността на системата, като управляват обработката на данни за работните натоварвания на мрежата и съхранението в драйвери за потребителско пространство.

Подкрепа от партньори в индустрията

AMD работи в тясно сътрудничество с екосистемни партньори и водещи ODM и OEM производители, сред които Cisco и IBM, за да изведе на пазара предимствата на тези вградени процесори от следващо поколение.

Процесорите от серия AMD EPYC Embedded 9005 в момента се предлагат като пробни образци за клиенти с ранен достъп, като производствените доставки се очаква да започнат през второто тримесечие на 2025 г. Процесорите от серия AMD EPYC Embedded 9005 идват във форм фактор SP5 сокет, който е съвместим с предишното поколение AMD EPYC Embedded 9004 серия, за да осигурят лесен път за надграждане за клиентите.

