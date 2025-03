Цигуларката Зорница Иларионова получава безценен инструмент Enrico Ceruti от 1875 г.

12.03.2025 14:26 , Людмила Калъпчиева

Международно признатата българска цигуларка Зорница Иларионова стана притежател на изключително ценен инструмент - цигулка Enrico Ceruti от 1875 г., любим инструмент на покойната Катя Попов, предоставена от съпруга й, адвокат Петър Попов.

Катя Попов е била концертмайстор на Hollywood Bowl Orchestra – един от най-реномираните американски оркестри за филмова музика. Катя е свирила под диригентството на Джон Уилямс, Джон Маучери, Зубин Мета, Саймън Ратъл; партнирала си е на сцената с Пласидо Доминго, Джошуа Бел, Мерилин Хорн, Глория Естефан, попгрупите „Чикаго“, „Ърт, Уинд енд Файър“… Попов е участвала в записите на повече от 600 филмови партитури за Motion Pictures в Лос Анджелис и e работила с най-търсените композитори в Холивуд.

Инструментът се отличава с изключителен звук. По думите на специалисти, тази цигулка е сред най-добрите образци на италианската школа от края на 19-ти век. По време на което е живял Страдивариус.

Зорница пристига малко преди церемонията на наградите „Оскар“ в Холивуд. По време на престоя си в Лос Анджелис Иларионова живее в престижния квартал Бевърли Хилс в съседство с именията на легенди, като Франк Синатра, Майкъл Джексън, Елвис Пресли, Майкъл Кейн и други. И първият официален концерт с този безценен инструмент се състоя в Генералното консулство на България в Лос Анджелис на 2 март в деня на „Оскарите“ по покана на г-н Бойко Христов - генерален консул на България в Лос Анджелис и на съпругата му г-жа Силвия Христова по случай националния ни празник! Рецитала е в сътрудничество с други две български музикални величия - международно известната цигуларка Благомира Липари, носител на национален медал “Иван Вазов” за значителен принос към българското изкуство и музика в света, концерт-майстор и един от основателите на New Millennium Orchestra of Chicago и с Пенка Кунева, прочута българска композиторка и пианистка с награди “Грами” и кариера в Холивуд.

По случай Националния празник на България – 3-ти март, Иларионова заедно с Благомира Липари изпълниха националния хим „Мила Родино“ пред емблематичната сграда на Община Лос Анджелис. По инициатива на Българското генерално консулство в града, сградата беше осветена в цветовете на националния ни флаг. Химна се изпълни пред българската общност, която се събра пред сградата на общината. Видеото е заснето от Симеон Михайлов и събира голяма популярност сред българите в САЩ.

Следващите концерти на Зорница Иларионова с този безценен инструмент са в Плевен на 17 март в читалище „Съгласие“ и на 27 март в Токио, Япония, с Mozart Virtuoso Festival Orchestra с диригент Мицуйоши Оикава.

ЗОРНИЦА ИЛАРИОНОВА завършва НМУ “Любомир Пипков” в класа по цигулка на своята майка Благородна Танева. Продължава образованието си при знаменития цигулков педагог проф. Захар Брон в престижното висше училище за музика “Кралица София” - Мадрид, също така в Нов български университет в класа по цигулка на проф. Марио Хосен, специализира и в музикалната академия “Санта Чечилия” - Бергамо при проф. Павел Верников. Същевременно получава ценни творчески съвети в майсторски класове и от други изключителни музиканти и педагози, като проф. Огюстен Дюме, проф. Михаела Мартин, проф. Дора Шварцберг, Мидори, Юлиан Рахлин, легендарния цигулар Иври Гитлис и др. Зорница Иларионова е лауреат от престижни международни конкурси и форуми като - Международния конкурс “Изгряващи звезди” в Берлин, Международния конкурс за млади изпълнители “Манхатън” в Ню Йорк, Международния конкурс “Йохан Себастиян Бах” - Япония, Международния конкурс за цигулари “Рудолф Баршай” - Санкт- Петербург, Международния конкурс за цигулари “Рудолф Кройцер” в Белгия, Международния конкурс за млади изпълнители в Комо, Италия и много др. Като лауреат от престижния цигулков конкурс на името на знаменитата турска цигуларка Суна Кан, който се провежда през три години в Анкара, Зорница Иларионова е поканена за член на журито през 2022г. Изнася концерти с голям успех като солист и камерен изпълнител на редица международни сцени, между които в известната зала “Гаво” в Париж, за емисията “Франс мюзик” на Френското национално радио, на международния фестивал Middle East Classical Music Festival and Academy в Дубай, като солист на Калининградската филхармония и много други. Има три издадени албума.

БЛАГОМИРА ЛИПАРИ е международно известна цигуларка, носител на национален медал “Иван Вазов” за значителен принос към българското изкуство и музика по света. Носител е и на Златен медал и извънредна награда за камерни ансамбли в Неерпелт Белгия. Завършва Докторска степен в класа по цигулка на известният професор Кеворк Мардиросян в САЩ с подспециалност оркестрово дирижиране. През 2018 диска “Music Here and Now” на “Society for New Music”, в който Благомира има няколко записа с модерна камерна музика стига до първи тур на номинациите "Грами" в класацията за модерна класическа музика. Благомира изнася множество концерти и световни премиери в престижни зали и университети като Карнеги хол, Линкълн център, Симфони хол Чикаго, Харис театър, Милениум Парк, Парижка Консерватория, Университета в Станфорд, Музей Гети и много други. Благомира в работила в ръководствата на Български Концертни Вечери Ню Йорк, "Society for New Music", "Access Contemporary Music" и е един от основателите и концертмайстор на иновационният "New Millennium Orchestra of Chicago". Свирила с множество известни камерни ансамбли за модерна музика, включително Society for New Music, International Chamber Ensemble, Ensemble Dal Niente, Fifth House Ensemble, and Access Contemporary Music Ensemble. В момента Благомира е преподавател по цигулка в Холивудската Академия по Музика и Изкуства, Vibe Performing Arts и Музикалната Консерватория “Арабеск” в Лос Анджелис. Благомира е член на ръководството на "National Music Global Culture Society New York." и "Distinguished Concert International Orchestra New York", като изнася премиери с певци от цял свят в Линкълн център и Карнеги хол.

ПЕНКА КУНЕВА, определяна като „артист с изключителен талант“, пише музика в различни жанрове, като получава забележителна реализация в специфичния жанр на филмовата музика и видеоигрите. Тя създава партитурите към популярните видеоигри с милиони потребители „Принцът на Персия“, „Трансформърс“ (с теми от Стив Яблонски) и „Мумията“ за VR (игри с виртуална реалност). Пише музика към игралните филми „Ага“ с режисьор Милко Лазаров (представена на „Берлинале“ 2018), „Devil’s Whisper“, 2017 (за Sony Pictures) и сериала „Encounter“. Нейна музика участва в Мултимедийната изложба на NASA „Герои и легенди“ с постоянна експозиция в Кенеди център. Оркестровите й албуми „Жената астронавт“ (The Woman Astronaut) и „Прераждането на Ид“ (Rebirth of Id) са издадени от Universal Music и получават изключителни отзиви от критиката с определения като „фантастично“ (в „Билборд“), „спиращо дъха“ (във „Форбс“). Отличена е с грантове за композиция, с награда на гилдията на авторите в игровата аудиомрежа, отличие за образование от Университета Дюк.

Пенка Кунева е възпитаничка на Националното музикално училище „Любомир Пипков” в София с пиано и на Националната музикална академия с теория (1990). През 1990 г. Заминава за САЩ със стипендия за обучение по композиция в университета Дюк. През 1997 тя защитава докторат по композиция в Университета Дюк и започва кариера на композитор в Холивуд.

