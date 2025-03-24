24.03.2025 15:11 , Връзки с обществеността (Община Сливен)

Излъчване: Община Сливен | Сливен | преди около 1 час | 48

18 ученици от Сливен участваха в първото по рода си състезание: "Професиите – зная, мога, играя", което беше организирано от дейност „Кариерно ориентиране“ към ЦПЛР-Детски Комплекс-Сливен.

Три отбора от по 6 четвъртокласници от ОУ „Димитър Петров“, СУ „Пейо Яворов“ и СУ „Йордан Йовков“ показаха завидни знания и умения за различните професии. Децата се състезаваха в 3 игри, в които демонстрираха наблюдателност, съобразителност, ловкост, скорост. Всеки участник в състезанието получи грамота и награди от директора на ЦПЛР-Детски комплекс-Сливен Христо Котов.

Партньор в събитието, което се проведе на 21 март, беше Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“. Всеки отбор ще има възможността да посети музея безплатно с включено екскурзоводско обслужване.