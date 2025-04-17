Над 200 деца боядисаха великденските яйца в град Сливен

17.04.2025 17:36 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 40 минути | 1

На 17 април, Велики Четвъртък, с благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений в двора на храм “Св. Богородица” в Сливен се събраха деца от градските училища, за да боядисат великденски яйца.

Инициативата се организира от Културно-просветния отдел при Сливенска света митрополия съвместно с Българския червен кръст. Над 200 деца от сливенските училища се събраха в двора на храма заедно със своите учители, родители, братя и сестри.

Всички деца с голям ентусиазъм и радост боядисаха над 1000 червени великденски яйца и изпяха великденски песни.

Негово Високоблагоговейнство духовният надзорник на митрополията ик. Йоан Петров връчи на доброволците от Българския младежки червен кръст в Сливен Благодарствена грамота, а отец Панайот, дякон Владимир Рогачев и г-жа Ани Вълева, директор на просветния отдел при митрополията, раздадоха на децата Великденска книжка, детски молитвеник и великденски свещи от името на Сливенския митрополит Арсений.

Яйцата, които боядисаха днес децата, ще бъдат раздадени от Митрополит Арсений на всички присъстващи на Пасхалната вечерня на Второ Възкресение, която ще отслужи на 20 април от 10:30 часа.

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