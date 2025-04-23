Пасхален благотворителен концерт “Даром получихте, даром давайте” в Сливен

23.04.2025 17:53 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 19 минути | 1

С благословението на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений на 25 април - Светли Петък, в зала „Зора“ в гр. Сливен от 17.30 часа ще се проведе благотворителен Пасхален концерт под надслов "Даром получихте, даром давайте!".

В концерта ще вземат участие: вокална група от ДГ „Теменуга“, група „Мечо Пух“ от ДГ „Еделвайс“, вокална група „Славейче“ при ОУ „Христо Ботев“, китарен състав от проекта „Музиката вместо улицата“, рок-група „WindZane“ при ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков“, група „Монолог“ при ПХГ „Дамян Дамянов“, квартет „Вая“ и други.

Вход свободен