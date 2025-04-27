Сливенският митрополит Арсений посети Полски Градец

27.04.2025 16:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 9

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений посети старите хора в село Полски Градец. След празничната св. Литургия, която отслужи в ремонтирания храм в селото, посветен на св. Йоан Рилски Чудотворец, владиката, придружен от секретаря на кметството г-жа Йовка Величкова, посети възрастните хора в селото, на които митрополитът лично подари икони на св. Богородица, великденски козунаци и пакети с хранителни продукти по повод Възкресение Христово.