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Сливенският митрополит Арсений посети Полски Градец

, Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 час | 9

Сливенският митрополит Арсений посети Полски Градец

Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений посети старите хора в село Полски Градец. След празничната св. Литургия, която отслужи в ремонтирания храм в селото, посветен на св. Йоан Рилски Чудотворец, владиката, придружен от секретаря на кметството г-жа Йовка Величкова, посети възрастните хора в селото, на които митрополитът лично подари икони на св. Богородица, великденски козунаци и пакети с хранителни продукти по повод Възкресение Христово.

Снимки

Сливенският митрополит Арсений посети Полски Градец
Сливенският митрополит Арсений посети Полски Градец
Сливенският митрополит Арсений посети Полски Градец
Сливенският митрополит Арсений посети Полски Градец
Сливенският митрополит Арсений посети Полски Градец

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