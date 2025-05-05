Празнична вечерня в храм “Св. Георги” в Ямбол

В навечерието на Гергьовден Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи Празнична вечерня с петохлебие в храм “Св. вмчк Георги Победоносец” в град Ямбол.
С владиката съслужиха: ик. Йоан Петров - архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, ст. ик. Николай Клюнков - архиерейски наместник на Тополовградска духовна околия, ик. Панайот Сотиров - епархийски духовен надзорник, ик. Стоян Стоянов - председател на храма, свещеници от града и околията, и митрополитският дякон Владимир Рогачев.
В края на вечерното богослужение владиката поздрави всички с празника на св. Георги и раздаде благословеното петохлебие.