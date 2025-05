12.05.2025 13:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 44 минути | 24

Двадесет и седмото издание на Националния фестивал на детската книга - Сливен, 2025г., организиран от Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен в партньорство с Министерството на културата, Община - Сливен, Областна администрация - Сливен, ДАБЧ, най-големите детски издателства и много приятели и спомоществователи, се открива днес, 12 май, и ще продължи до 14 май 2025г., включително. Единственият форум в България посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и четене ще премине под почетния патронаж на Министерството на културата. Фестивалът се реализира с медийната подкрепа на БТА, БНР и БНТ.

Вече 27 години Фестивалът реализира много успешно няколко основни цели – популяризира творчеството на съвременните български детски автори, които творят както в страната, така и извън нейните граници, активно съдейства за подобряване на взаимодействието между авторите, илюстраторите, издателите и разпространителите на детски книги, предизвиква дебат и влияе на издателските политики, налага нови модели за създаване на интерес към книгите и четенето, чрез многобройни конкурси вдъхновява децата към творчество, а Националната награда „Константин Константинов“ вече 22 години е стимул за развитие на писането и публикуването за деца. И тази година събитията от фестивалната програма са насочени към реализиране на тези цели.

В трите фестивални дни писатели, илюстратори и издатели от страната и чужбина в многобройни срещи ще покажат на малките читатели най-добрите постижения в приказния и реалния свят на детската литература.

Три дни фестивалът ще бъде и сцена за изява на възможностите на много млади дарования от цялата страна, които чрез словото, песните и танците ще отправят своите първи послания на творци. В Сливен ще си дадат среща и много талантливи малки поети и писатели, художници и майстори на най-красивите кукли на любими литературни герои - участници в различните конкурси, които се провеждат в рамките на фестивала.

По отделна програма, в първия ден на фестивала ще се състоят и няколко прояви посветени на 70 години от създаването на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - достойна годишнина, белязана от бърз възход и развитие в името на обществото.

По традиция, Фестивалът ще бъде открит с концерт на 12 май /понеделник/, от 10:00ч., в празнично украсеното фоайе на Драматичен театър “Стефан Киров” - гр. Сливен. Водещи на церемонията по откриването ще бъдат актьорите Христо Хр. Симеонов и Атанас Пределиев. В концерта със свои изпълнения ще се включат сладкогласните изпълнители от вокална група „Изгревчета“ - гр. Бургас, с ръководител Валентина Тодорова и вокална група „Ян Бибиян“ - гр. Айтос, с ръководител Цвета Андреева. Много празнично настроение ще внесат и изпълненията на младите музиканти от Младежки духов оркестър при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас с диригент Анастас Камиларов.

Вокална група „Изгревчета“ е създадена през 2017г. към Народно читалище „Изгрев 1909”- гр. Бургас. Участници са над 20 момичета и момчета на възраст от 5 до 18 години. Ръководител на групата е известната музикална педагожка Валентина Тодорова, дългогодишен ръководител на ВИГ „Врабчета“.

ВГ „Изгревчета” вече 8 години успешно участва в много концертни прояви, телевизионни предавания и конкурси.

С вокалната група работи композиторът Стефан Диомов. През 2023г., с подкрепата на Община Бургас, е записан съвместен музикален албум „ВГ „Изгревчета” - с песните на Стефан Диомов” с 9 песни, 9 инструментала и книжка с текстове.

 Детска формация „Ян Бибиян” - гр. Айтос е създадена през 1995г. от музикалния педагог Цвета Бакърджиева-Андреева. Артистичната и творческа биография на формацията включва:

• Участия в редица национални и международни детски форуми и фестивали; Участия в детски телевизионни предавания; Звукозаписна дейност; Концертни изяви и участия в много градове на страната.

• Издадени пет музикални албума: „Светът е хубав, светът е чудесен” - 1997г., „Щуротия-орисия” - 1999г., „Да протегнем на някой ръка” - 2002г., „Танцуващите ноти“- 10 кавъра на световни хитове с адаптирани на български текстове, „Планета „Бибияния“ - с включени 18 български и световни хита, превърнали се в музикална класика.

Тази година песенното семейство на „Ян Бибиян“ отбелязва своя 30 годишен юбилей с активна концертна дейност.

По традиция, официалният старт на фестивала ще бъде даден от Стефан Радев - кмет на Община Сливен. В церемонията по откриването ще се включат и председателят на Общински съвет – Сливен, Димитър Митев, членове на Организационния комитет на фестивала, гости и участници във фестивалната програма.

Един от най-вълнуващите моменти в първия ден на фестивала е обявяването на носителите на Националната награда „Константин Константинов” - за принос в детското книгоиздаване в различните категории/ автор; илюстратор; издателство; за цялостен принос/ за 2025г. На специална пресконференция от 12:00ч., националното жури - тази година с председател Силва Хачерян /МК/, ще съобщи имената на носителите на наградата. Ще бъде обявен и носителят на наградата на детското жури в категория „Автор”.

Минути след откриването на фестивала, във фоайето на първия етаж на ДТ „Стефан Киров” ще бъде открита изложба „Театрални кукли на любими литературни герои” с творби на участниците в XIV Национален конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои - Сливен, 2025. В тазгодишното издание на конкурса участват над 260 деца и юноши на възраст от 7 до 16 години от специализирани школи и училища от цялата страна. От сръчните им ръце са оживели над 280 кукли на любими герои на известни и обичани от децата литературни герои.

От 11:00ч., на Открита сцена /бул. „Цар Освободител“ №1/, ще започне концерт „Здравей, наш фестивал!“, с водещ актьорът Христо Хр. Симеонов. На сцената ще се изявят талантливи малки певци от Сливен и децата от вокална група „Изгревчета“ - гр. Бургас с ръководител Валентина Тодорова. Ще танцуват чаровните малки балерини от балетна школа „Пети па“, с художествен ръководител Петя Вънева и от балет „Барби” към Военен клуб – Сливен, с художествен ръководител Силвия Терзиева.

И тази година централният площад и ларгото ще се превърнат в улица на приказките. В трите фестивални дни на откритата сцена пред община Сливен ще бъдат представени няколко спектакъла, които ще срещнат деца и възрастни с любимите им приказни герои. Приказният маратон ще започне в първия ден на фестивала, в 12:00ч. Ще бъде представен спектакъла „Който не работи, не трябва да яде“ - на ДКТ - гр. Стара Загора. Драматизация и режисура: Ирослав Петков. Сценография и кукли: Ива Гикова, Ивайло Николов. Музика: Ирослав Петков. Участват актьорите: Биляна Райнова, Калоян Георгиев, Златина Караенева.

В първия ден на фестивала, от 14:30ч., в РБ „Сава Доброплодни” ще се състои майсторски клас по творческо писане „Граматика на фантазията” с модератори Мирела Иванова и Марин Трошанов. В интересното и провокативно занимание ще се включат над 30 деца и юноши от гр. Сливен и други населени места, които са отличени с награди в националните литературни конкурси „Чудесата нямат край” и „Библиотеката - моят остров на съкровищата“.

На 12 май ще бъдат открити и две изложби – илюстрации.

В галерия „Димитър Добрович” /бул. „Цар Освободител” № 13/ от 11:30ч. ще бъде открита изложба – илюстрации на Елена Жаблянова - носител на Националната награда „Константин Константинов”, категория „Илюстратор” за 2024г.

Елена Жаблянова е родена на 07.04.1975г. в гр. Монтана. Завършила е Национално училище за изящни изкуства „Илия Петров“ - София и специалност “Анимационна режисура” в Нов български университет при проф. Анри Кулев. По време на следването си участва в няколко чужди анимационни продукции.

Занимава се и с живопис, авторски проекти и художествена илюстрация.

Създала е няколко авторски проекта: Поредиците за „Меги“, „Маурко“, „Миро и Ета“, „Али и пеперудите“.

Работи и с издателствата: „Просвета“, Хрис“, „ПАН“, „Жанет 45“, „Timelines“, „Така започна всичко“, „ЛогоТера“. Сред авторите на илюстрираните от нея детски книги са: Ран Босилек, Ангел Каралийчев, Мая Дългъчева, Надежда Ножарова, Цанко Лалев, Михаил Калдъръмов, Ръдиард Киплинг, Ханс Кристиан Андерсен и други.

Носител е на редица награди и отличия, между които: Бронзов медал в конкурса BELMA - Франкфурт /Германия/ за учебен комплект „Голямото приключение“ 1-ви клас./2017/; Голямата награда на Биенале на българската илюстрация/2020/; Финалист за VIRTUAL ILLUSTRATORS WALL на Панаира на детската книга в Болоня, Италия/2024/; Националната награда „Константин Константинов“ - за принос в детското книгоиздаване, категория „илюстратор“/2024/ и др.

В изложбена зала „Май” /бул. „Цар Освободител” № 1/ от 13:30ч. ще бъде открита изложба – илюстрации от VI Международен студентски конкурс на тема: „Из приказния свят на Ран Босилек” и награждаване на отличените участници. Конкурсът се организира за шеста поредна година от РБ ”Сава Доброплодни” с подкрепата на НХА – София и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. В. Търново. В конкурса тази година със свои творби участват 26 студенти /47 творби/ от художествените академии в България, Босна и Херцеговина, Австрия. Изложбата ще бъде представена от проф. Виктор Паунов – председател на журито за определяне на носителите на наградите от конкурса. След откриването на изложбата ще се състои и церемония по награждаване на отличените участници: I награда: Амалия Мочи /НХА – София/; II награда - Ibro Karagić /Academy of Fine Arts in Sarajevo, Department of Graphic design/; III награда - Марина Иванова /НХА - София/; и 7 поощрения за: Теодор Мирчев /НХА - София/; Рая Мастравчийска /НХА - София/; Džejla Džaferović /Academy of Fine Arts in Sarajevo, Department of Graphic design/; Габриела Земярска /НХА - София/; Йоанна Тодорова /НХА - София/; Ивана Игнатова /НХА - София/; Лора Мирчева /ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“/.

И в трите дни на фестивала, след прецизна селекция, ще бъдат представени едни от най-добрите детски книги на български автори, издадени през миналата и началото на тази година. Премиерите ще се състоят в ДТ ”Стефан Киров” - Сливен и в зала „Божур“ на ДПП „Сините камъни“.

На 12 май, от 11:30ч., в Драматичен театър „Ст. Киров” /фоайе/ е премиерата на книгата „Крис Космическият флайбордист" на Елена Александрова. /ИК “Кибеа“/.

Елена Александрова е родена в гр. София. Завършва Висшия икономически институт и работи дълго време в областта на рекламата. Публикува разкази и новели в сп. „Пламък“ и в. „Литературен форум“, в литературни издания и ежедневници.

Първата ѝ книга „Диви теменужки“(1992) е определена като антиутопичен роман. През 2009г. става популярна във Франция, където парижкото издателство „Велур“ я публикува със заглавието „Senteure de violettes“. Автор е на книгата „Изкушението на колекционерката“(2014), а през 2024г. излиза първата й книга за деца „Крис – космическият флайбордист“.

От 12:00ч. в ДПП „Сините камъни“ – зала „Божур“ ще се състои премиерата на книгата „Приказливко в страната на думите“ на Валерия Минева. /ИК “Потайниче“/

Валерия Минева - Лира е родена през 1993г. в гр. Брацигово. Занимава се с театър от ученическите си години. През 2015г. завършва актьорско майсторство в класа на доц. Леонард Капон в ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2016г. до 2019г. е част от трупата на Театър „Хенд“ в Пловдив, където придобива опит, както в драматични постановки, така и в куклени представления за деца. Занимава се и с клоунада. През 2023г. завършва магистратура със специалност „Режисура в сценичните изкуства“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ и поставя дипломния си спектакъл „Глупаци“ от Нийл Саймън в ДТ „Рачо Стоянов“ Габрово. Същата година поставя пиесите „Астория“ от Юра Зойфер по програма „Дебюти“ на НФК и „Приятнострашно“ на Яна Борисова.

През 2024г. излиза първата й книга за деца „Приказливко в Страната на думите“.

Носител е на редица награди, между които: I-ва награда от Националния литературен конкурс „Яна Язова“(2017); II-ра награда от Националния литературен конкурс „Атанас Липчев“(2018); Отличие от конкурса за съвременна българска пиеса на театър „София“(2018) за пиесата „Транзит“; Номинация в категория драматизация на конкурса „Михаил Лъкатник“ (2021) за „Историята на Пипи дългото чорапче“ по Астрид Линдгрен“; Награда за най-добър спектакъл от Международния фестивал на комедийния и сатиричния спектакъл - Габрово (2023) - за спектакъла „Глупаци” от Нийл Саймън.

От 12:30ч. в ДТ ”Стефан Киров“ /фоайе/ ще се състои премиерата на книгата „Нищимошката“ на Цветелина Цветкова./ИК „Софтпрес“/

Цветелина Цветкова е родена в гр. Видин. Завършва средното си образование в ГПЗЕ „Йордан Радичков“. Висшето си образование завършва в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Психология“. Първата ѝ публикация е в онлайн списанието lifebites.bg и е описание на преживяванията ѝ от концерт на Роберт Уилямс в Румъния, следва акредитация от списанието за концерта му в България през 2015г. и покана за редовен автор. Следващата ѝ проява е във формата „Пощенска кутия за приказки“, където след няколко тематични участия с разкази се „ражда“ и бъдещата ѝ героиня Гергана Кметска. Две години е емигрант в Гърция. По-късно, в продължение на повече от 11 години работи за Нова ТВ и е част от екипите на предаванията „Страх“, „Пълна промяна“ и „България търси талант“ на bTV. Била е и втори асистент режисьор в сериалите „Седем часа разлика“ и „Недадените“ и асистент режисьор в ДНК-пространство за съвременен танц и пърформанс в НДК.

Автор е на книгите: „Лейди Гергана“ (2019), „Зелената жилетка. Разкази“ (2021), „Лейди Гергана 2“ (2022); „Лейди Гергана 3“ (2023).

През 2024г. излиза първата й книга за деца - „Нищимошката“.

От 14:30ч. в ДТ ”Стефан Киров”- Камерна зала, ще бъде представена книгата „Матей Дъждовни и бягащата къща“ на Весела Фламбурари. /ИК „Българска илюстрация“/.

Весела Николова Фламбурари е родена на 17 януари 1967г. в гр. Добрич. Завършва ГПЗЕ „Гео Милев” в гр. Добрич, НАТФИЗ „Кръстю Сарафов”, специалност „Актъорско майсторство за куклен театър” и специализация по Културология в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор и водещ на детското неделно предаване „Тинтири - минтири” по програма “Хр. Ботев” на БНР (1993-2000) и на тринадесет епизода „Приказчици” от телевизионната поредица на БНТ „Лека нощ, деца!” (2008). През 2017г., заедно с Катя Кирилова, основават издателството „Ателие за българска детска литература „Горната земя”.

Книги за деца: „Приказки за мъничета” (2000); фантазийния роман „Приказки от Горната земя”: кн. 1. „Мина, магните и бялата стъкленица” (2005) и кн.2. „Мина и магията за предсказание” (2006); „Приказчици” (2006); „Миличко мое тефтерче! Съчиненията на малката мишка Метличина.” (2009); „Приказки за театър” (2009); „Приказчици, приказчици” (2010); „Коледни приказчици” (2010); „Майска нощ с феята -Кандилка” (2012). В периода 2015-2017г. излизат преработените и допълнени: кн.1. „Мина, магиите и бялата стъкленица”(2015), кн.2. „Мина и магията за предсказване”(2016) и кн.З. „Мина и тайната на магиите” (2017) от фантазийната трилогия „Приказки от Горната земя”; „Майстори на феи” (2018); „Ния и таласъмското съкровище“ (2022); „Майска нощ с феята-кандилка“ (2023); „Злато от Загрей“ (2024); „Матей Дъждовни и Бягащата къща“ (2024).

Носител е на Националната награда за детска литература „Петя Караколева" (2010), на Националната награда „Константин Константинов” - за принос в детското книгоиздаване, в категория ,,Автор” (2011) на наградата „Малкият принц”, Босна и Херцеговина (2012) и на Националната награда „Най-добър детски фантаст” (2015), както и номинация за Националната награда „Перото“ за 2024г. - за книгата „Злато от Загрей“.

Успоредно с фестивалната програма ще се състоят и няколко прояви посветени на 70-годишния юбилей на библиотеката. Програмата включва: церемония по награждаване на отличените участници в Националния литературен конкурс и конкурса за рисунка на тема: „Библиотеката-моят остров на съкровищата“ и представяне на сборника с наградени творби от литературния конкурс и каталога с отличени рисунки; откриване на изложба с отличените рисунки на участниците в конкурса; юбилейна среща с библиотекари от Сливенски регион под надслов „Следи във времето“ и връчване на почетен знак за принос за развитие на библиотечното дело в региона на най-заслужилите библиотечни дейци. От 17:30ч., в голямата зала на Драматичен театър „Стефан Киров“, ще се състои тържествен концерт.

Тържествената церемония по награждаване на отличените участници в Националния литературен конкурс и конкурса за рисунка на тема: „Библиотеката - моят остров на съкровищата“ ще се състои от 12:30ч. в РБ „Сава Доброплодни“ /ул."Никола Карев“№1 . В Националния литературен конкурс „Библиотеката - моят остров на съкровищата“ се включиха над 740 деца и юноши на възраст от 7 до 19 години от страната и от българските общности в чужбина със специално написани за конкурса приказка, разказ или стихотворение. В трите възрастови групи са наградени 42 млади творци. Ще бъдат наградени и участниците в конкурса за рисунка „Библиотеката - моят остров на съкровищата“. В конкурса се включиха над 470 деца и юноши от 7 до 19 години от цялата страна, като 21 от тях са отличени с награди. Ще бъдат представени и сборник с наградени творби на участниците в литературния конкурс и уникален каталог рисунки на отличените участници в конкурса за рисунка, издадени с финансовата подкрепа на МК

Церемонията ще завърши с концерт с участието на вокална група „Ян Бибиян“- гр. Айтос с ръководител Цвета Андреева и Младежки духов оркестър при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ - гр. Бургас с диригент Анастас Камиларов. Водещ на концерта ще бъде актьорът Христо Хр. Симеонов.

От 14:30ч., в залата на Военен клуб-Сливен ще се състои юбилейната среща „Следи във времето“ по програмата за отбелязване на 70г. от създаването на РБ “Сава Доброплодни“. На срещата ще бъде излъчен документален филм посветен на мястото на регионалната библиотека в регионалната библиотечна мрежа и ще бъдат връчени почетен знак и грамота за принос в развитието на библиотечното дело на над 30 библиотекари от региона.

Наситеният с прояви първи ден на XXVII Национален фестивал на детската книга ще завърши с тържествен концерт, от 17:30ч., в Драматичен театър „Ст. Киров” /Голяма зала/ по програмата за отбелязване на 70г. от създаване на РБ “Сава Доброплодни“/, с водещ - актрисата Елена Петрова. Със свои изпълнения в концерта ще се включат: оперните певци Илина Михайлова /сопрано/, Деян Вачков /бас/, Симона Кодева /сопрано/ и Марк Фаулър /тенор/; музикантите от Квартет „Геомарчало“; дуетът „Димитър & Христо“ /Димитър Атанасов и Христо Младенов/; балерините от балетна формация „Пети Па“ - Сливен и балетен състав при НУМСИ - гр. Бургас с преподавател Диляна Бахматова, младата изпълнителка Александра Маринова /китара/ и талантливата балерина Яна Чолакова.

Сред официалните гости на юбилейния концерт ще бъдат: Стефан Радев - кмет на община Сливен, Димитър Митев – председател на Общински съвет-Сливен, представители на областното и общинското ръководство, Райна Маджукова – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, Силва Хачерян – директор на дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности” към МК, Ваня Аврамова – зам.-директор на НБКМ, както и преподаватели от УНУБИТ-София, представители на регионалните библиотеки в Габрово, Смолян, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Ямбол и др.