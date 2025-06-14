Пети и шести фестивални концерти в Поморие

14.06.2025 21:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 9 часа | 0

На 14 юни се проведоха петият и шестият концерти от Международния фестивал на православната музика "Достойно есть" в град Поморие.

Песнопенията в храм "Рождество Богородично" бяха изпълнени в присъствието на домакините на музикалния фестивал: Сливенския митрополит Арсений и кмета на града г-н Иван Алексиев, под председателството на Негово Високопреосвещенство Старозагорския митрополит Киприан и с членовете на секретариата на фестивала, ст. ик. Кирил Попов, проф. протопсалт Мирослав Попсавов, проф. д-р Весела Генева, директорите Таня Никлева и Йорданка Туджарова.

Специални гости бяха: Белоградчишкият епископ Поликарп - първи викарий на Пловдивския митрополит Николай, архимандрит Петър - клирик на Пловдивска митрополия, ст. ик. Тодор Хаджиев - протосингел и духовници.

Стотици боголюбиви християни и любители на православната музика се събраха в Поморие, за да се насладят на сладкогласните песнопения.

В концертите участваха: Детско-юношески църковен хор "Св. Серафим Софийски" от София, Мартин и Антон Вайдер от София, Вокална формация "Мелос" от Севлиево, Вокална формация "Кантикус Де Орис" от Пловдив, Православен хор "Св. Климент Охридски" от София, Хор "Покров на Пресвета Богородица" от София, Хор "Св. Наум Охридски" от София, Академичен хор "Гадеамус" при АМТИИ-Пловдив и Мъжки хор "Св. ап. Карп" при Старозагорска митрополия.

Накрая със сладкогласни песнопения се включи Сборен фестивален хор "Достойно есть" от близо 400 певци от всички участващи във фестивала хорове.

Духовното тържество завърши с многолетствие, провъзгласено от ст. ик. Кирили Попов и Сборния фестивален хор.

Фестивалът се провежда под егидата на закрилницата на ангелогласното пеене - чудотворната икона "Достойно есть", която за пореден път бе донесена в Поморие, и освещава с присъствието си Двадесет и първото издание на международния певчески форум.

Всички хорове получиха благодарствени грамоти от архипастиря на Сливенска епархия.

Според регламента на "Достойно есть" всеки хор представя по едно песнопение "Достойно есть". Участниците в музикалния празник отдадоха почит и на велики композитори, чиито кръгли годишнини се отбелязват тази година - Дмитрий Бортнянски, Добри Христов, Св. Йоан Кукузел, Пьотр Илич Чайковски и Атанас Бадев

Снимки от концерта