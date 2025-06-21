Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир

21.06.2025 20:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 40

По повод празника на село Маломир, община Тунджа, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи благодарствен молебен в храма на селото, посветен на Успение Богородично.

На молебена присъстваха г-н Николай Костадинов, областен управител на област Ямбол, народният представител г-н Димитър Иванов, г-н Атанас Христов, Председател на Общински съвет Тунджа, зам. кметовете на община Тунджа - г-н Тодор Налбантов, г-н Стоян Петков, г-н Пламен Петров, кметът на селото г-н Иван Иванов и жители.

В съслужение с Владиката бяха енорийският свещеник икон. Жельо Димитров, протодякон Александър Нешев, йеродякон Поликарп и дякон Владимир. В края на молебена Владиката поздрави присъстващите с празника и раздаде на всички, за благословение “Библейски стослов”, издание на Сливенска св. Митрополия.