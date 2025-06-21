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Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир

, Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 40

Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир

По повод празника на село Маломир, община Тунджа, Негово Високопреосвещенство Сливенският митрополит Арсений отслужи благодарствен молебен в храма на селото, посветен на Успение Богородично.

На молебена присъстваха г-н Николай Костадинов, областен управител на област Ямбол, народният представител г-н Димитър Иванов, г-н Атанас Христов, Председател на Общински съвет Тунджа, зам. кметовете на община Тунджа - г-н Тодор Налбантов, г-н Стоян Петков, г-н Пламен Петров, кметът на селото г-н Иван Иванов и жители.

В съслужение с Владиката бяха енорийският свещеник икон. Жельо Димитров, протодякон Александър Нешев, йеродякон Поликарп и дякон Владимир. В края на молебена Владиката поздрави присъстващите с празника и раздаде на всички, за благословение “Библейски стослов”, издание на Сливенска св. Митрополия.

Снимки

Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир
Сливенският митрополит Арсений посети село Маломир

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