Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 24.06.2025 г.

24.06.2025 09:02 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди 23 минути | 28

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 23.06.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 24.06.2025 Г.

Сливен: На 23 юни, в 17.45 часа, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на кръстовище, намиращо се на бул. "Янко Сакъзов" в град Сливен. По първоначални данни лек автомобил „Рено Клио“, управляван от мъж на 34 години, навлиза в насрещната пътна лента и се удря в лек автомобил „Ауди“, управляван от водач на 48 години. От произшествието са пострадали две жени на 30 и 46 години, пътнички от двата леки автомобила. Те са настанени за лечение, без опасност за живота, в болнично заведение в град Сливен. По случая е образувано досъдебно производство.