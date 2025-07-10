Сливенският митрополит Арсений освети реновирания терминал на летище Бургас

10.07.2025 16:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 19 часа | 18

Негово Високопреосвещенство присъства на официалното откриване на обновения терминал и забележителната Gate Garden на летище Бургас, заедно с протосингела на светата митрополия архим. Дмитрий, йеродяконите отец Вартоломей и отец Поликарп, с които отслужи водосвет и освети реновирания комплекс. На събитието присъстваха Областният управител на област Бургас г-н Владимир Крумов, кметът на Бургас г-н Димитър Николов, главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД г-н Франк Кванте, г-н Николай Секалов, главен координационен директор и служители на летище Бургас.