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Сливенският митрополит Арсений освети реновирания терминал на летище Бургас

, Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 19 часа | 18

Сливенският митрополит Арсений освети реновирания терминал на летище Бургас

Негово Високопреосвещенство присъства на официалното откриване на обновения терминал и забележителната Gate Garden на летище Бургас, заедно с протосингела на светата митрополия архим. Дмитрий, йеродяконите отец Вартоломей и отец Поликарп, с които отслужи водосвет и освети реновирания комплекс. На събитието присъстваха Областният управител на област Бургас г-н Владимир Крумов, кметът на Бургас г-н Димитър Николов, главният изпълнителен директор на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД г-н Франк Кванте, г-н Николай Секалов, главен координационен директор и служители на летище Бургас.

Снимки

Сливенският митрополит Арсений освети реновирания терминал на летище Бургас
Сливенският митрополит Арсений освети реновирания терминал на летище Бургас
Сливенският митрополит Арсений освети реновирания терминал на летище Бургас
Сливенският митрополит Арсений освети реновирания терминал на летище Бургас

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