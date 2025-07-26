Архиерейска света Литургия в Черноморец

26.07.2025 20:00 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди около 1 ден | 2

На 27 юли – в 7 неделя след Петдесетница и в деня, в който Светата Православна Църква почита паметта на светите Седмочисленици и на свети великомъченик и целител Пантелеймон, в храм „Св. Николай Чудотворец“ в град Черноморец бе отслужена тържествена архиерейска света Литургия.

Богослужението бе възглавено от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений, в съслужение със: архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, ставрофорен иконом Стилиян, председател на храма, ставрофорен иконом Севастиян Йорданов, духовен надзорник митрополитските: протодякон Александър Нешев, йеродякон Вартоломей, дякон Владимир Рогачев както и дякон Димитър Стефанов от София.

Песнопенията на Утренята и светата Литургия бяха изпълнени с молитвена благолепност и вдъхновение от г-н Иван Млечков, секретар на Сливенска митрополия, псалта Александър Учиков.

Със смирение и духовна радост верните християни изпълниха Божия дом, за да възнесат молитва към своя небесен Застъпник – свети Николай, и да въздадат чест на светите Седмочисленици – просветители и родоначалници на българската писменост и духовност, както и на великомъченик Пантелеймон – образец на милосърдие и нелицемерна любов към страдащите сред събралото се множество присъстваха също: г-н Росен Петров, кмет на град Черноморец, и полковник Петър Петров, капитан I ранг от Военноморските сили

В края на светата Литургия Негово Високопреосвещенство митрополит Арсений произнесе проповед, върху Евангелското четиво за неделята, като припомни и духовното величие и непоколебимата вяра на празнуваните светци, и прикани боголюбивия народ да подражава на техните добродетел и верност към Господа.