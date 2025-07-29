Информационен бюлетин на ОД МВР - Сливен за 29.07.2025 г.

29.07.2025 10:15 , Людмила Калъпчиева

Излъчване: Туида Нюз | Сливен | преди около 1 час | 50

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ЗА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – СЛИВЕН

ЗА ВРЕМЕТО ОТ 06,00 ЧАСА НА 28.07.2025 Г. ДО 06,00 ЧАСА НА 29.07.2025 Г.

Нова Загора: На 28 юли, в 07,15 часа, в РУ-Нова Загора е получен сигнал за възникнало пътно произшествие в село Пет могили с пострадал. Произшествието е станало в района на кръстовище в селото. По първоначални данни 37-годишен водач на мотоциклет „Ямаха“ губи управление и пада на пътното платно. Той е откаран за оказване на медицинска помощ в болнично заведение в град Стара Загора. Причините за произшествието са в процес на установяване. Образувано е досъдебно производство.