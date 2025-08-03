Архиерейска вечерня с Молебен канон към Пресвета Богородица в град Ямбол

03.08.2025 20:26 , Канцелария (Сливенска митрополия)

Излъчване: Митрополия Сливен | България | преди 2 часа | 9

На 3 август 2025 г. (неделя) в храм „Св. Богородица“ в гр. Ямбол бе тържествено отслужена Архиерейска вечерня с Молебен канон към Пресвета Богородица, оглавена от Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений.

Преди началото на богослужението с тържествен камбанен звън бе посрещнато копие на Чудотворната икона на Пресвета Богородица „Предвъзвестителка“, донесено за молитвена подкрепа и благословение на вярващите.

Митрополит Арсений отслужи вечернята в съслужение с иконом Йоан Петров, наместник на Ямболска духовна околия, иконом Янко Янков, председател на храма, иконом Панайот Сотиров, духовен надзорник, иконом Стоян Стоянов, ставрофорен иконом Георги Георгиев, иконом Жельо Димитров, йеродякон Вартоломей и йеродякон Поликарп.

Клирът бе огласяван от дякон Владимир Рогачев, г-н Иван Млечков, г-н Александър Учиков и други псалти от Ямбол.

В архипастирската си проповед митрополит Арсений говорѝ за живота и добродетелите на Пресвета Богородица.

След канона благочестивия народ остана за да се поклони и пребъде в молитвено общение пред иконата на Пресвета Богородица „Предвъзвестителка“, отправяйки горещи моления към небесната закрилница за мир, здраве и спасение.

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